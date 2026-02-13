Live οι αγρότες στην Αθήνα: Στην πλατεία Συντάγματος τα τρακτέρ – Συνθήματα και πανό μπροστά στη Βουλή

Περισσότεροι από 1.000 αγρότες στο Σύνταγμα με 44 τρακτέρ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι με 44 τρακτέρ συμμετέχουν στην κινητοποίηση, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας στην πλατεία Συντάγματος βρίσκονται περισσότεροι από χίλιοι αγρότες, κτηνοτρόφοι οι οποίοι κινήθηκαν προς την Αθήνα με λεωφορεία.

Αναμεσά τους και 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει χθες για τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμο, τα τρακτέρ προτίθενται να παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Σημειώνεται ότι στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθούν στους αγρότες βρίσκονται και σωματεία εργαζομένων, φοιτητικών συλλόγων και ομοσπονδίες εργαζομένων.