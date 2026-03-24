Οι διάλογοι φωτιά που έκαψαν το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – «Δύο μαγαζιά μου είναι σε εικονική εταιρεία» έλεγε ο TikToker

Τους διαλόγους φωτιά όπου έκαψαν τα μέλη του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ και των χρέωσε με περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Οι άνδρες του ελληνικού FBI κατάφεραν μετά από έρευνες αλλά και συλλογή στοιχείων να περάσουν χειροπέδες σε 22 μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης αλλά και σε παίχτες παιχνιδιών reality αλλά και σε TikToker.

Μάλιστα στην ογκωδέστατη δικογραφία υπάρχουν κι άλλα επώνυμα άτομα τα οποία φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και δύο γνωστά μοντέλα. Μάλιστα η εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιριών έλαβαν ως δήθεν επιστροφή ΦΠΑ 11 εκατομμύρια ευρώ και έβγαλαν πολύ περισσότερα επενδύοντας σε μαύρο χρήμα.

Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις των κυκλώματος από ότι φαίνεται πολλά στοιχεία στις έρευνες των αστυνομικών αρχών, καθώς καταγράφηκαν πολλές αποκαλυπτικές συνομιλίες. Ανάμεσα στα άτομα που έπεσαν στην τσιμπίδα των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ ήταν και ο γνωστός TikToker που έχει συλλήφθη.

Σε μια από τις συνομιλίες που έχουν καταγράψει οι αστυνομικοί ο TikToker θέλει να πάρει χρήματα από την οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης. Μάλιστα για άλλη μια φορά και σε αυτή την περίπτωση γίνεται εξαπάτηση του ΕΦΚΑ, καθώς ο TikToker προκειμένου να πάρει χρήματά ζητάει να μπουν τα χρήματα τη μορφή τριών διαφορετικών μισθοδοσιών.

Επιχειρηματίας : Έλα ρε.

TikToker : Έλα μου.

Επιχειρηματίας : Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες.

TikToker : Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

Επιχειρηματίας : Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

TikToker : Βαλ' τα αλλού και παρ' τα τώρα όλα. Βγαλ' τα όλα, όλα.

Επιχειρηματίας : Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

TikToker : Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

Επιχειρηματίας : Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

TikToker : Βάλε και σε μένα.

Επιχειρηματίας : Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

TikToker : Βάλε στην …… ρε.

Επιχειρηματίας : …… ωραία ναι να μου στείλει ένα IBAN.

: …… ωραία ναι να μου στείλει ένα IBAN. TikToker: Ναι

Σε μια άλλη συνομιλία με έναν επιχειρηματία o TikToker αναφέρει ότι δύο από τα κατάστημα του είναι σε εικονική εταιρία.

Επιχειρηματίας : Έλα αδερφέ, καλημέρα.

TikToker : Καλημέρα, καλημέρα.

Επιχειρηματίας : Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις, με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει «Γιάννη επειδή ξηγήθηκε ωραία ο… θα του πεις ένα πράγμα, αυτό είναι από εμένα». Λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ, έχεις και σολάριουμ;

TikToker : Όχι, δεν έχω, δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.

Επιχειρηματίας : Ωραία, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

TikToker : Ναι, ναι, ναι.

Επιχειρηματίας : Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το…, τώρα από τον Κώστα;

TikToker : Όχι Γιάννη, όχι, όχι.

Επιχειρηματίας : Γιατί; Πες μου.

TikToker : Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

Επιχειρηματίας : Ναι.

TikToker : Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

Επιχειρηματίας : Είναι σε;

TikToker: Είναι σε εικονική εταιρεία…

Σε έναν άλλο διάλογο μεταξύ δύο μελών του κυκλωμάτων γίνεται στρατολόγηση ενός νέου αχυρανθρώπου ο οποίος θα αναλάβει του ρόλο του αυτοφωράκια