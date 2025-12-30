Οι «έξυπνες» κάμερες έχουν καταγράψει πάνω από 10.000 παραβιάσεις κόκκινου – Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια»

Σε 10.000 ανέρχονται οι παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη που έχουν καταγραφεί από τις νέες «έξυπνες» κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε δρόμους της Αττικής, όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (30.12.25).

Όπως εξήγησε ο Δημήτρης Παπαστεργίου έχουν εγκατασταθεί δύο κατηγορίες καμερών. 100 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής αποκλειστικά για παραβίαση κόκκινου και οκτώ κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες εντοπίζουν και ζώνη ασφαλείας, χρήση κινητού και άλλες παραβάσεις.

«Από τις λίγες δεκάδες κάμερες έχουν καταγραφεί 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι από τα μέσα Ιανουαρίου το σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ώστε να βεβαιώνονται κλήσεις.

Όπως είπε, οι νέες κλήσεις θα φτάνουν απευθείας στο κινητό του οδηγού, μέσω ενός κωδικού RF που θα εμφανίζεται στο gov.gr wallet. Εκεί ο πολίτης θα μπορεί να δει τις σχετικές φωτογραφίες, να υποβάλει ένσταση και –αν δεν γίνει δεκτή– να ολοκληρώσει την πληρωμή ηλεκτρονικά.

Επισήμανε ότι οι κάμερες κόκκινου καταγράφουν την πινακίδα από πίσω, ενώ οι κάμερες ΑΙ έχουν δυνατότητα λήψης και από μπροστά.

Τέλος, υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουν τοποθετηθεί πάνω από 2.000 κάμερες σε όλη τη χώρα.