Οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα κινήθηκαν με αυτοκίνητο που είχε μισθώσει ο Μανώλης Πετσίτης, πρώην συνεργάτης του Νίκου Παππά

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τους εκτελεστές του Γιάννη Λάλα, ο οποίος δολοφονήθηκε σε σαλέ στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα στην Αράχωρα πριν από περίπου δυο μήνες, είχαν πάει στο Παγκράτι και αποπειράθηκαν να σκοτώσουν έναν 34χρονο, ο οποίος είχε εργαστεί σε εταιρεία του Λάλα στο παρελθόν.

Εκείνη την ημέρα για την μετακίνησή τους είχαν χρησιμοποιήσει μια σκουρόχρωμου BMW την οποία είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων ο Μανώλης Πετσίτης, πρώην συνεργάτης του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά.

Ο Μανώλης Πετσίτης ήταν συμμαθητής του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά ενώ υπήρξε και σύμβουλος στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Το όνομά του είχε ακουστεί και σε υποθέσεις εκπροσώπησης Κύπριων δικηγόρων στην Ελλάδα.