Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη δολιοφθορά στα καλώδια τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ – Τα πρώτα στοιχεία και τα ερωτήματα

Αυτοψία στο σημείο όπου άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης κοντά στο σταθμό Πλατύ Ημαθίας, πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης 26.02.2026 κλιμάκιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ασφάλειας ενώ παράλληλα οι αναλυτές του ελληνικού FBI που έχουν αναλάβει την υπόθεση περιμένουν έκθεση πραγματογνωμόνων ειδικών του ΟΣΕ, για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα συγκεκριμένα καλώδια, εάν λείπει κάποιο κομμάτι και πώς έγινε η παραβίαση των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αργά το βράδυ της Τετάρτης 25.02.2026, ο υπεύθυνος του ΟΣΕ κατέθεσε μήνυση στην Ελληνική Αστυνομία και η υπόθεση ανατέθηκε στο κλιμάκιο του ελληνικού FBI στη Βόρεια Ελλάδα.

Τα πρώτα στοιχεία

Την αυτοψία πραγματοποίησαν ειδικοί αναλυτές της αστυνομίας. Οπως δισπίστωσαν στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες, οι δράστες έσπασαν το τσιμέντο και έσκαψαν σε βάθος, έκοψαν τα καλώδια και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν χωρίς να αφαιρέσουν κάτι, ενώ στο σημείο δεν έχει βρεθεί κάποιο σκαπτικό εργαλείο που να δείχνει πώς συνέβη το σκηνικό.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κοντά στο σημείο όπου έγινε το συμβάν υπάρχει καταυλισμός Ρομά και έτσι εξετάζεται και το σενάριο κάποιοι να ήθελαν να δουν αν μπορούν να αφαιρέσουν τα συγκεκριμένα καλώδια.

Βέβαια το γεγονός ότι υπήρχε τσιμέντο, ήταν θαμμένα σε βάθος και δεν ήταν εκτεθειμένα, δηλαδή δεν ήταν εύκολα στην αφαίρεση τους απομακρύνει το σενάριο αυτό. Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αναλυτές του ο FBI είναι ποιος και γιατί προέβη σε αυτή την ενέργεια.

Ήθελε να κάνει δολιοφθορά, ήθελε να αφαιρέσει κάποια τμήματα των καλωδίων ή είναι κάτι άλλο;

Απαντήσεις θα δώσουν σε πρώτη φάση τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, καθως ψάχνουν ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα των δραστών για να οδηγηθούν οι έρευνες προς μία κατεύθυνση.

Παράλληλα ψάχνουν κάμερες στη γύρω περιοχή που να δείχνουν αν χθες πλησίασαν το συγκεκριμένο σημείο με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες κάποια άτομα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται σε επόμενες ημέρες να υπάρχουν να υπάρχουν νέα στοιχεία για την υπόθεση.