Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: 44χρονη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

Η 44χρονη, κάνοντας ελιγμούς με όπισθεν και έχοντας ανοιχτή την πόρτα του οχήματος από την μεριά του συνοδηγού, παρέσυρε την μητέρα της και την σφήνωσε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και σε ένα δέντρο
Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.02.2026) στην Ελευσίνα, όπου μητέρα προσπάθησε να βοηθήσει την κόρη της να παρκάρει η οποία τελικά την παρέσυρε στοιχίζοντάς της την ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία συνέβη γύρω στις 13:00 επί της οδού Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, όπου η άτυχη 72χρονη έδινε οδηγίες στην κόρη της προκειμένου να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Η 44χρονη, κάνοντας ελιγμούς με όπισθεν και έχοντας ανοιχτή την πόρτα του οχήματος από την μεριά του συνοδηγού, παρέσυρε την μητέρα της και την σφήνωσε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και σε ένα δέντρο.

Η άτυχη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο και μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο.

Η 44χρονη κόρη συνελήφθη από τις αρχές για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

