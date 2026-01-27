Οικογενειακό δράμα στην Κρήτη: 8 αδερφάκια ζουν στο «Βενιζέλειο» – Καταδικασμένοι για κακοποίηση οι γονείς

Οκτώ ανήλικα αδέρφια χωρίς αγκαλιά στην Κρήτη. Φιλοξενούνται στο «Βενιζέλειο» νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς οι γονείς τους είναι στη φυλακή, καταδικασμένοι για κακοποίηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patris.gr την Τρίτη (27.01.2026), η οικογένεια με τα οκτώ αδέρφια, ηλικίας από 2 έως 15 ετών από την Κρήτη φαίνεται πως ζούσε σε ένα περιβάλλον τρόμου και βίας, με συνεχείς ξυλοδαρμούς, απειλές, φωνές και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από μερικούς μήνες στο Ηράκλειο, όταν, έπειτα από καταγγελίες γειτόνων, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων, οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι.

Την ευθύνη προστασίας των παιδιών ανέλαβε από την πρώτη στιγμή ο 66χρονος πατέρας της προφυλακισμένης γυναίκας, δηλαδή ο παππούς των παιδιών, ο οποίος διέμενε μόνιμα στην Κύπρο, αλλά ήρθε στο Ηράκλειο.

Ωστόσο, από τις 26 Ιανουαρίου βρίσκεται στα κρατητήρια, καθώς η ανήλικη εγγονή του τον κατήγγειλε ότι χτύπησε το τρίχρονο αδερφάκι της!

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται όταν ο ίδιος τηλεφώνησε στην αστυνομία, αναφέροντας ότι η 15χρονη εγγονή του επιθυμεί να φύγει από το σπίτι και να μείνει με τη δεύτερη γιαγιά της.

Συγκεκριμένα, η ανήλικη ήθελε να πάει στο σπίτι της μητέρας του πατριού της, καθώς ο προφυλακισμένος άνδρας δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη φέρεται να δήλωσε ότι ο παππούς της είχε στο παρελθόν ασκήσει βία και σε άλλα αδερφάκια της.

Ο 66χρονος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι άφησε πίσω τη ζωή του στην Κύπρο αποκλειστικά για να βοηθήσει τα παιδιά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ανήλικο παιδί θα εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι από το 2022 μέχρι πρόσφατα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει σε συνολικά έξι αναφορές στις αρμόδιες αρχές και στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να δοθεί τέλος στην κακοποίηση και να προστατευθούν τα παιδιά.