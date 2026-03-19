Ολυμπία Οδός: Χιλιομετρική χρέωση και στον κόμβο Αμαλιάδας στην Πατρών – Πύργου από την Παρασκευή 20 Μαρτίου

Η Ολυμπία Οδός έχει εφαρμόσει τη χιλιομετρική χρέωση από το 2021 στο τμήμα Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα
Ολυμπία Οδός, κόμβος Αμαλιάδας
Επεκτείνεται από την Παρασκευή 20 Μαρτίου η χιλιομετρική χρέωση στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου, καθώς η Ολυμπία Οδός θέτει σε λειτουργία τις πύλες και στον κόμβο Αμαλιάδας, εξασφαλίζοντας για τα Ι.Χ. οχήματα μείωση της τάξης του 62%.

Η Ολυμπία Οδός έχει εφαρμόσει τη χιλιομετρική χρέωση από το 2021 στο τμήμα Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα για όλους, Ι.Χ. και επαγγελματικά οχήματα, και τώρα εφαρμόζει το σύστημα σταδιακά στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

-62% για τα Ι.Χ. από την πρώτη διέλευση στο τμήμα Κυλλήνη – Πύργος με ΟΛΥΜΠΙΑ PASS.

Έως και πάνω από 78% χαμηλότερο κόστος για τα Ι.Χ. ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Δωρεάν απόκτηση ΟΛΥΜΠΙΑ PASS και πρόσβαση σε εκπτωτικά προγράμματα.

Επιπλέον, για τα Ι.Χ. οχήματα, η χιλιομετρική χρέωση συνδυάζεται με το εκπτωτικό πρόγραμμα
VALUE, προσφέροντας συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει έως και πάνω από 78%,
ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Ολυμπία Οδός, κόμβος Αμαλιάδας
Συγκεκριμένα, για έναν εργαζόμενο που κάνει 40 διελεύσεις μέσα στον μήνα στη διαδρομή Πύργος – Αμαλιάδα, το αρχικό κόστος είναι 84 ευρώ, ενώ μετά την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης και σε συνδυασμό με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, θα πληρώσει 21,80€ (δηλαδή θα κοστίζει 0,55€ η διέλευση, έκπτωση 74%).

Ολυμπία Οδός, κόμβος Αμαλιάδας
Πώς ενεργοποιείται η χιλιομετρική χρέωση

Η υπηρεσία ενεργοποιείται με την απόκτηση πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μέσω του οποίου
καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο, και
πραγματοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή.

Η απόκτηση του πομποδέκτη είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του
www.olympiaodos.gr ή από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μέσω της εφαρμογής Olympia Odos
mobile App οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τον λογαριασμό τους, να παρακολουθούν τις
διελεύσεις τους και να διαχειρίζονται τον πομποδέκτη τους σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS είναι διαθέσιμο συνδυαστικά και το εκπτωτικό
πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% για Ι.Χ. και
ημιφορτηγά, ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων.

Ελλάδα
