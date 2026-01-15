Ομόνοια: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από την ταράτσα του κτιρίου της πολεοδομίας

Αναστάτωση προκλήθηκε στις αρχές, αφού άντρας απειλούσε να πέσει από την ταράτσα του κτιρίου της πολεοδομίας στην Ομόνοια στο κέντρο της Αθήνας (15/1/2026), για περίπου 3 ώρες.

Ο άνδρας βρίσκεταόταν από τις 11:00 κρεμασμένος στον 7ο όροφο του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σωκράτους 57, στην Ομόνοια. Το σημείο κάτω από την ταράτσα όπου βρίσκεται ο άνδρας είχε αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής και 9 πυροσβέστες.

Όπως υποστηρίζει η κόρη του άνδρα, η πολεοδομία τους ενημερώνει ότι θα γκρεμιστεί ένα δωμάτιο 30 τετραγωνικών του σπιτιού τους, το οποίο έχουν χτίσει στο μπαλκόνι του 5ου ορόφου στο ρετιρέ τους στο Παγκράτι.

Εκείνη μίλησε στο newsit. gr και υποστήριξε ότι: «Εδώ και χρόνια μας κοροϊδεύουν, ενώ έχουμε ένα καθ’ όλα νόμιμο σπίτι. Μας έστειλαν μία απόφαση ότι 25 Ιανουαρίου θα γκρεμίσουν το ένα δωμάτιο, ενώ μάλιστα η πολεοδομία μας είχε βοηθήσει να το φτιάξουμε. Είμαστε νόμιμοι και δεν είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει. Γι’ αυτό έχει κρεμαστεί».

Για αρκετή ώρα μάλιστα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σωκράτους.