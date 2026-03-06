Ελλάδα

Ομόνοια: Στην Ελλάδα σήμερα οι γονείς του 15χρονου Γάλλου που έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία για τον θάνατό του
μπαλκόνι
Το μπαλκόνι από το οποίο έπεσε ο μαθητής

Μυστήριο αποτελεί ακόμα το πώς ο 15χρονος Γάλλος μαθητής έπεσε στο κανό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου χθες το βράδυ (5/3/2026) στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να χάσει τόσο άδικα τη ζωή του. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, σήμερα αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα οι γονείς του άτυχου αγοριού.

Ο ανήλικος μαθητής φαίνεται να βρισκόταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην Αθήνα, όταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου στην Ομόνοια και σκοτώθηκε.

Η αστυνομία διερευνά όλα τα σενάρια κάτω από τα οποία μπορεί να έπεσε ο 15χρονος, από αυτοκτονία, μέχρι να ήπιε αλκοόλ, να ζαλίστηκε και να βρέθηκε στο κενό.

Τα παιδιά από την Γαλλία είναι εδώ μία εβδομάδα και σήμερα θα έφευγαν. Στην εκδρομή ήταν 70 παιδιά με 6 καθηγητές.

Σύμφωνα με μάρτυρα του περιστατικού που μίλησε στον ΑΝΤ1, η εικόνα του παιδιού όταν έπεσε στην άσφαλτο ήταν ιδιαίτερα σκληρή με την ίδια να βλέπει πολλά αίματα.

Ο Γάλλος μαθητής βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ομόνοια στην οδό Σόλωνος, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι τώρα συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείο που διέμενε.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και παρέλαβε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

