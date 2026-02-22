ΟΠΕΚΕμπεεεε με Ferrari και τρακτέρ στο καρναβάλι της Γλυφάδας

Πάνω από 2.000 (λιλιπούτειοι και μη) καρναβαλιστές αψήσαν τα όποια εμπόδια και μαζεύτηκαν στην παραλία της Γλυφάδας το πρωί της Κυριακής (22.02.2026) για να συμμετάσχουν στο καρναβάλι της πόλης.

Η παραλία της Γλυφάδας γέμισε μικρούς και μεγάλους που είχαν επιστρατεύσει τη φαντασία τους με τις στολές και τα άρματά τους. Πρωταγωνιστές τα παιδιά, με τη μαθητική παρέλαση των σχολείων της πόλης και κλέβει την παράσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμπνευσμένα άρματα, θεματικά γκρουπ, υπέροχες στολές. Δεν ήταν μόνο ο Ποσειδώνας, οι ήρωες των Looney Tunes και τα εντυπωσιακά άρματα. Κάποιοι θέλησαν να σχολιάσουν την επικαιρότητα και ντύθηκαν… ΟΠΕΚΕμπεεεεε-δες, με τα προβατάκια τους, τους βοσκούς και φυσικά τις Ferrari, τα τρακτέρ και το δικαίωμα στη… σιωπή (όπως ο “Φραπές” στην Εξεταστική).

Το καρναβάλι της Γλυφάδας παρουσίασε ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης, ενώ το κέφι κορυφώθηκε με συναυλία του συγκροτήματος YAKUZA SIX.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντάξει, υπήρξε κι ένα απρόοπτο στο κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου, αλλά συμβαίνουν αυτά στις… ζωντανές εκπομπές, όλοι το ξέρουν αυτό!

«Με τη συμμετοχή χιλιάδων μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών που παρέλασαν στην παραλία της πόλης μας, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και το φετινό μας καρναβάλι! ​

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα για τη φετινή διοργάνωση: Στους ανθρώπους του Δήμου μας και τους εθελοντές, στους συνεργάτες μας για τη διοργάνωση και τα ηχητικά, και φυσικά σε όλα τα σχολεία και τους συλλόγους γονέων που έδωσαν και φέτος τον καλύτερό τους εαυτό!», τόνισε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.



