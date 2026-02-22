Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

ΟΠΕΚΕμπεεεε με Ferrari και τρακτέρ στο καρναβάλι της Γλυφάδας

Η φαντασία στην... εξουσία (του καρναβαλιού)
ΟΠΕΚΕμπεεεε με Ferrari και τρακτέρ στο καρναβάλι της Γλυφάδας

Πάνω από 2.000 (λιλιπούτειοι και μη) καρναβαλιστές αψήσαν τα όποια εμπόδια και μαζεύτηκαν στην παραλία της Γλυφάδας το πρωί της Κυριακής (22.02.2026) για να συμμετάσχουν στο καρναβάλι της πόλης. 

Η παραλία της Γλυφάδας γέμισε μικρούς και μεγάλους που είχαν επιστρατεύσει τη φαντασία τους με τις στολές και τα άρματά τους. Πρωταγωνιστές τα παιδιά, με τη μαθητική παρέλαση των σχολείων της πόλης και κλέβει την παράσταση. 

Εμπνευσμένα άρματα, θεματικά γκρουπ, υπέροχες στολές. Δεν ήταν μόνο ο Ποσειδώνας, οι ήρωες των Looney Tunes και τα εντυπωσιακά άρματα. Κάποιοι θέλησαν να σχολιάσουν την επικαιρότητα και ντύθηκαν… ΟΠΕΚΕμπεεεεε-δες, με τα προβατάκια τους, τους βοσκούς και φυσικά τις Ferrari, τα τρακτέρ και το δικαίωμα στη… σιωπή (όπως ο “Φραπές” στην Εξεταστική).

katnavali glyfada katnavali glyfada katnavali glyfada katnavali glyfada

Το καρναβάλι της Γλυφάδας παρουσίασε ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης, ενώ το κέφι κορυφώθηκε με συναυλία του συγκροτήματος YAKUZA SIX.

Εντάξει, υπήρξε κι ένα απρόοπτο στο κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου, αλλά συμβαίνουν αυτά στις… ζωντανές εκπομπές, όλοι το ξέρουν αυτό! 

«Με τη συμμετοχή χιλιάδων μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών που παρέλασαν στην παραλία της πόλης μας, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και το φετινό μας καρναβάλι! ​

 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα για τη φετινή διοργάνωση: Στους ανθρώπους του Δήμου μας και τους εθελοντές, στους συνεργάτες μας για τη διοργάνωση και τα ηχητικά, και φυσικά σε όλα τα σχολεία και τους συλλόγους γονέων που έδωσαν και φέτος τον καλύτερό τους εαυτό!», τόνισε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
115
99
71
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νηπιαγωγός στου Ζωγράφου πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα - «Αναγκάστηκα για να μη χάσω τη θέση μου»
«Ζητάω την αναρρωτική, ο γιατρός μου είχε πει ότι θα χρειαστούν τέσσερις μήνες προκειμένου να επανέλθω κανονικά, αποφάσισα να πάω νωρίτερα για να μην χάσω επιπλέον χρήματα» λέει η εκπαιδευτικός
Νηπιαγωγός
Συνελήφθη μεθυσμένος 30χρονος για παρενόχληση επιβατών εν ώρα πτήσης στην Θεσσαλονίκη - Έβρισε και τραυμάτισε αστυνομικούς
Σε πτήση από ευρωπαϊκή πόλη προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, ο 30χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ παρενοχλούσε τους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους
Αεροδρόμιο Μακεδονία
Newsit logo
Newsit logo