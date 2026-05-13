Ηλιούπολη: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα

Φίλοι και συμμαθητές της δεύτερης 17χρονης που υπέκυψε στα τραύματά της, αφήνουν λουλούδια στο θρανίο της ή στο σημείο όπου έγινε η τραγωδία
Την πιο σκληρή μάχη για τη ζωή της, δίνει από την Τρίτη (13.05.2026) η 17χρονη που έπεσε μαζί με την συνομήλικη φίλη της από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Συνεχίζει και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ ενώ φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, το ένα από αυτά στη λεκάνη.

Τουλάχιστον 20 γιατροί έχουν «πέσει» από πάνω της για να την θεραπεύσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο καθώς οι γιατροί της περιμένουν να σταθεροποιηθεί. Την ίδια στιγμή, οι φίλοι και οι συμμαθητές της δεύτερης 17χρονης που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την πτώση της από την πολυκατοικία της Ηλιούπολης, την αποχαιρέτησαν σήμερα με λευκά λουλούδια.

Τα πλάνα που ήρθαν σε φως από το σχολείο των κοριτσιών, είναι «γροθιά στο στομάχι». Αμίλητα πλάσματα, φορώντας μαύρα ρούχα πήγαν σήμερα στο σχολείο τους αφήνοντας λουλούδια στο θρανίο όπου μέχρι προχθές καθόταν η συμμαθήτριά τους.

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με κοινωνικούς λειτουργούς και παιδοψυχολόγους μετέβησαν σήμερα στο σχολείο ώστε να βοηθήσουν ψυχολογικά όπου παιδί το είχε ανάγκη.

Τα δύο κορίτσια έπεσαν πιασμένες χέρι – χέρι από την ταράτσα της πολυκατοικίας, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, αφού πρώτα, η μία από αυτές, άφησε σημείωμα στην οικογένεια της. Στη συνέχεια κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και έπεσαν.

Η νεαρή έγραψε στο σημείωμά της, πως πάλευε με την κατάθλιψη και πως ήταν αγχωμένη με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις όπου θα έδινε σε λίγες ημέρες.

Την ίδια ώρα, οι αρχές βρήκαν και το ημερολόγιο της δεύτερης 17χρονης που νοσηλεύεται, εντοπίζοντας κοινά σημεία με το σημείωμα που άφησε το κορίτσι που ξεψύχησε.

Φαίνεται πως τα 2 κορίτσια σχεδίαζαν καιρό να πέσουν από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και τις μετέφεραν στο Ασκληπιείο της Βούλας. Οι γιατροί έκαναν επί ώρα ΚΑΡΠΑ στην μία 17χρονη αλλά λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά της.

Λουλούδια και στην πολυκατοικία όπου έγινε η τραγωδία

Η δεύτερη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου και συνεχίζει και νοσηλεύεται μέχρι και αυτή τη στιγμή, δίνοντας την πιο σκληρή μάχη της ζωής της.

Οι αρχές ερευνούν και τα κινητά των κοριτσιών ώστε ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που πυροδότησαν την αδιανόητη κίνησή τους.

Επίσης αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί αν τα κορίτσια είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή κάποιων ουσιών.

