Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Εκατοντάδες εργαζόμενοι διαμαρτύρονται στους δρόμους

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, το ξεπάγωμα της μισθολογικής διετίας 2016-2017 και τη γενναία χρηματοδότηση του ΕΣΥ
Από τις 10:30 το πρωί έχουν ξεκινήσει οι συγκεντρώσεις για την απεργία της ΑΔΕΔΥ στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δίνουν δυναμικό «παρών» στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 13ης Μαΐου.

Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι της ΑΔΕΔΥ που απεργούν, ο μισθός πλέον εξαντλείται στα μέσα του μήνα, ενώ τα δημόσια αγαθά, όπως η υγεία και η παιδεία, απειλούνται από έναν μετασχηματισμό που ευνοεί τον ιδιωτικό τομέα σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Οι απεργοί καταγγέλλουν την υποστελέχωση των υπηρεσιών και τη στοχοποίηση των υπαλλήλων μέσω του νέου πειθαρχικού δικαίου, ζητώντας την προστασία της μονιμότητας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Η ΑΔΕΥ επισημαίνει ότι απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες για «ισχνές αυξήσεις που εξανεμίζονται άμεσα», διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, το ξεπάγωμα της μισθολογικής διετίας 2016-2017 και τη γενναία χρηματοδότηση του ΕΣΥ.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται επίσης η αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, η επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας και η κατάργηση των αντεργατικών νόμων.

Εξαιτίας της σημερινής απεργίας, δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές, εκπαιδευτικοί λείπουν από τα σχολεία, χωρίς όμως εκείνα να είναι κλειστά, ενώ στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.

Από την απεργία δεν επηρεάζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς οι εργαζόμενοι δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από αυτή.

