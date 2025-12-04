ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η Ferrari αγοράστηκε με χρήματα της μάνας μου» λέει ο Χρήστος Μαγειρίας

Για την περιβόητη Ferrari, τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια και τις καταθέσεις του αναφέρθηκε στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο παραγωγός Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου.

Όπως είπε στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ferrari αγοράστηκε με χρήματα που προήλθαν από αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου, που βρισκόταν στο χώρο δημιουργίας του νέου λιμένα της Ηγουμενίτσας, και ανήκε στους γονείς του.

«Δεν μπορούμε να θάβουμε μία οικογένεια, να ρίχνουμε λασπολογία και παραπληροφόρηση επειδή είμαστε κτηνοτρόφοι, επειδή έχουμε ζωικό κεφάλαιο» είπε ο κ. Μαγειρίας, κάνοντας λόγο για πολλαπλούς ελέγχους που δέχθηκε, όπως ο πρόσφατος του Οκτωβρίου του 2025, από το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία και τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος «που μας επισκέφτηκε αιφνιδίως, και αποτυπώθηκε πως, ότι δηλώνουμε, το έχουμε πλήρως».

Σε ερώτηση από τον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη για τις επιδοτήσεις, που έλαβε, είπε ότι στην εξαετία 2019-2025 ανήλθαν στα 593 χιλιάδες ευρώ. Όσο για το εάν έχει κερδίσει λαχεία ή τζόκερ, είπε ότι δεν είναι 6.000 φορές “που ακούγεται”, αλλά ότι από το 2019 μέχρι σήμερα «πρέπει να έχω κερδίσει συνολικά, το πολύ 25 χιλιάρικα, σε 7-8 δελτία, τζόκερ τα περισσότερα. Επίσης, πριν από το ’19, είναι μικροποσά των 5, 2 χιλιάδων, 800 ευρώ, 300 ευρώ» είπε ο κ. Μαγειρίας.

Ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά στο το εάν, λόγω των αξιωμάτων της συντρόφου του στη ΝΔ, είχε προνομιακή μεταχείριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλωστε, όπως είπε, υπήρξε σειρά επτά ελέγχων, επί της τρέχουσας διακυβέρνησης και «ποτέ δεν είχα κανένα πειθαρχικό πρόβλημα».

Ο κ. Μαγειρίας είπε ότι λόγω της παραπληροφόρησης ζήτησε και ο ίδιος από την εφορία Τρικάλων να τον ελέγξει, ενώ για τη δέσμευση λογαριασμών του, είπε ότι είναι λυπηρό, αλλά λόγω της πίεσης από τα κανάλια «που βγάζουν ψευδείς ειδήσεις» ο εισαγγελέας «έκανε ένα βιαστικό πόρισμα», για το οποίο, είπε, ότι έχει κάνει προσφυγή.

Το πόρισμα μιλά για υπόνοιες τόνισε ο κ. Μαγειρίας, σημειώνοντας ότι, δεν ισχύει ότι λάβαμε κοινοτικούς πόρους, αλλά τους αναλώσαμε σε σκοπούς που δεν έπρεπε. Δεν πήραμε χρήματα για να κάνουμε ένα σχέδιο βελτίωσης ή ένα αναπτυξιακό, ένα “λίντερ”, μία μεταποίηση, ώστε να τα εξαντλήσουμε εκεί, είπε ο κ. Μαγειρίας.

Σε ερώτηση μάλιστα της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη, για το πώς βρέθηκε να έχει “δυσθεώρητες καταθέσεις” ο κ. Μαγειρίας είπε ότι περιλαμβάνουν, και τις οικονομικές δυνατότητες του πατέρα του και τις αποζημιώσεις της μητέρας του και πρόσθεσε: «Όταν δουλεύει ένα κτηνοτρόφος, είναι σκλάβος και δεν έχει εισοδήματα; Δεν βγάζει κέρδη; [. . .]

Είναι δηλωμένα, από τη μητέρα μου κι από εμένα. Υπάρχει δωρεά από τη μητέρα μου, νόμιμη-καταχωρημένη στην εφορία, είναι από προηγούμενα έτη, που έχω καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το 2008.

Σας έδωσα το χαρτί, που έχω από το 2004, με την αποζημίωση από την αναγκαστική απολλοτρίωση οικοπέδου.. Αυτό δεν σημαίνει ότι, όταν είναι νομίμως δηλωμένα, ότι δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις.. [. . .] Αυτά να μη γίνονται αντικείμενο αντιπολίτευσης στην πλάτη μου» κάλεσε ο κ. Μαγειρίας.