ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων ο «Φραπές» για τη δίκη του για απείθεια – Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο το δικαστήριο

Για τις 29 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού με το ψευδώνυμο «Φραπές» για το αδίκημα της απείθειας, επειδή όταν κλήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η δίκη αναβλήθηκε μετά από αίτημα του συνηγόρου του κατηγορούμενου, επικαλούμενος κώλυμα, ενώ στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε ο Γιώργος Ξυλούρης, περιμένοντας τι θα γίνει με την υπόθεσή του, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε βάρος του εκκρεμεί η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την επιλεκτική απάντηση σε ερωτήσεις των βουλευτών, όταν πια προσήλθε στη Βουλή, ενώ σε άλλες επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.