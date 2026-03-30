ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων ο «Φραπές» για τη δίκη του για απείθεια – Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο το δικαστήριο

Όταν κλήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής
Δίκη του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού με το προσωνύμιο "Φραπές", ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Η δίωξη σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη ασκήθηκε, καθώς όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει στο πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά απέστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Η στάση του αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών και την απόφαση να παραπεμφθεί άμεσα η υπόθεση στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας. Παράλληλα, ο Γιώργος Ξυλούρης ελέγχεται και για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η σχετική προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε μετά τη δεύτερη εμφάνισή του στην εξεταστική, κατά την οποία αρνήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων που του τέθηκαν από τους βουλευτές, γεγονός που εκτιμήθηκε ως παρεμπόδιση της διαδικασίας. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Ξυλούρης ή "Φραπές" για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ / Eurokinissi
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Για τις 29 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού με το ψευδώνυμο «Φραπές» για το αδίκημα της απείθειας, επειδή όταν κλήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η δίκη αναβλήθηκε μετά από αίτημα του συνηγόρου του κατηγορούμενου, επικαλούμενος κώλυμα, ενώ στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε ο Γιώργος Ξυλούρης, περιμένοντας τι θα γίνει με την υπόθεσή του, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε βάρος του εκκρεμεί η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την επιλεκτική απάντηση σε ερωτήσεις των βουλευτών, όταν πια προσήλθε στη Βουλή, ενώ σε άλλες επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
58
45
40
33
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εμφανίστηκε ο 20χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά - Απολογείται την Παρασκευή
Εμφανίστηκε αυτοβούλως και μετά αφέθηκε ελεύθερος - Για τη δολοφονία έχει ήδη προφυλακιστεί ο 19χρονος φίλος του θύματος και ο 23χρονος που μαχαίρωσε τον Κλεομένη
Ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
Συνελήφθη ο 54χρονος για τις δολοφονίες της μητέρας και της αδελφής του στου Ζωγράφου - «Πέθαναν από φυσικά αίτια», ισχυρίστηκε
Αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως έφυγαν από τη ζωή πριν από 3 μήνες και απλά τοποθέτησε τις σορούς στο συγκεκριμένο δωμάτιο για να κρύψει τον θάνατό τους
Διαμέρισμα
Fuel Pass και ψηφιακές απάτες: Γιατί τα παραπλανητικά SMS ήρθαν για να μείνουν – Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα
Πρόκειται για ένα διαρκές «παιχνίδι γάτας και ποντικιού», όπου κάθε τεχνολογικό φράγμα που υψώνεται, αργά ή γρήγορα δοκιμάζεται και παρακάμπτεται
Scam
Στη φυλακή ο Χρήστος Μαυρίκης για δωροδοκία δικαστή – Καταδικάστηκε σε έξι χρόνια χωρίς αναστολή 
Τι κατέθεσε ο ανώτατος δικαστής και παραλήπτης της επιστολής Μαυρίκη - «Του εξήγησα ότι δεν παραλαμβάνω φακέλους και ότι πρέπει να απευθυνθεί στη γραμματεία. Τελικά ήρθε στο γραφείο και μου παρέδωσε τον φάκελο»
O Χρήστος Μαυρίκης 8
Newsit logo
Newsit logo