ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η έρευνα για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου

Ο εισαγγελικός λειτουργός αφού μελέτησε το αποδεικτικό υλικό έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για  το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο «γαλάζιους» βουλευτές
Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπος Αθανασίου (Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Στο αρχείο έθεσε τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφέρεται σε πιθανή εμπλοκή των βουλευτών της ΝΔ, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός που ανέλαβε την εν λόγω έρευνα, αφού μελέτησε το αποδεικτικό υλικό έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο «γαλάζιους» βουλευτές και κατά συνέπεια έκρινε ότι ούτε ο Δημήτρης Μελάς, τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να διωχθεί για φυσική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προς έγκριση επί της αρχειοθέτησης. 

Υπενθυμίζεται, ότι η τρίτη κατά σειρά δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε διαφορετική διαδρομή από τις άλλες δύο, οι οποίες διαβιβάστηκαν αυτομάτως στη Βουλή για άρση ασυλίας ελεγχόμενων βουλευτών και αξιολόγηση για δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης αντίστοιχα.

Και αυτό έγινε, γιατί το ερευνώμενο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν εμπίπτει στα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που τα τελευταία χρόνια διερευνά το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Την Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές για εξηγήσεις  

Σε ό,τι αφορά την εν εξελίξει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 11 εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ και τα περίπου 40 μη πολιτικά πρόσωπα, βρίσκεται στο στάδιο λήψης εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους.

Πλην ελαχίστων, η συντριπτική πλειοψηφία των ελεγχόμενων έχει ζητήσει και έχει λάβει προθεσμία για ανωμοτί εξηγήσεις για την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι 9 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές ελέγχονται για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ μόνον δύο και συγκεκριμένα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος

