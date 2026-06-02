Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 38χρονος Πακιστανός που δολοφόνησε συμπατριώτη του για ερωτική αντιζηλία

Προφυλακίστηκε ο 38χρονος Πακιστανός μετά την απολογία του σήμερα Τρίτη (02.06.2026) για τη δολοφονία συμπατριώτη του τον Ιούνιο του 2022 στη Θεσσαλονίκη. Ο 38χρονος είναι ένας από τους τρεις δράστες καθώς οι υπόλοιποι φέρεται να έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας που έγινε πριν από τέσσερα χρόνια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, λύθηκε όταν μετά από αξιοποίηση ιατροδικαστικών ευρημάτων, μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών και λοιπών ειδικών ανακριτικών πράξεων, ταυτοποιήσαν ως δράστες 4 ομοεθνείς του θύματος που ήταν από το Πακιστάν.

Ο 38χρονος Πακιστανός, ιδιοκτήτης καταστήματος στη δυτική Θεσσαλονίκη, είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, με την οποία έχει αποκτήσει οικογένεια. Η σύζυγος του είπε στο newsit πως «Δεν έχει καμία σχέση ο σύζυγος μου. Αν είχε κάποια σχέση γιατί να έμενε στην Ελλάδα; Να ξεκινήσει να ανοίγει νέες επιχειρήσεις; Αν είχε κάνει κάτι τέτοιο δεν θα έμενε.

Στη δικογραφία λένε ότι λείπουν τρία άτομα γιατί αφού αυτοί λείπουνε, δεν λείπει και ο ίδιος; Πάντα δίπλα μου είναι όλο αυτό το διάστημα. Εύχομαι να γυρίσει πίσω στα παιδάκια του, στην οικογένεια του. Αν είναι οι άλλοι γιατί δεν ψάχνουν για το σήμα και τα προηγούμενα χρόνια; Με τον 29χρονο δουλεύαμε μαζί στο μαγαζί κάποια στιγμή. Μετά έφυγε. Μιλούσαμε τηλεφωνικά, ήπιαμε ένα καφέ. Δεν είχα κάποια σχέση. Του τα είπα πολύ αργά ότι μιλούσαμε. Είπαμε, θα δώσουμε τέλος σε όλα αυτά όταν ήρθε το τρίτο παιδάκι μας».

Ο δικηγόρος του 38χρονου Γιάννης Γλύκας είπε στο newsit πως «η επιβολή προσωρινής κράτησης είναι αναμενόμενη. Στα 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα έχει τρεις επιχειρήσεις, οικογένεια και αφού έχει καταγγείλει τέσσερις φορές τον συγκεκριμένο άνθρωπο για διάφορα αδικήματα, δεν βρήκε το δίκαιο του. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο. Υπάρχει έλλειψη κινήτρου και έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου. Δεν υπάρχει κανένα ερωτικό κίνητρο. Ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά».

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Ένας ψαράς είχε εντοπίσει στις 19 Ιουνίου του 2022, μία ακέφαλη σορό στο Καλοχώρι. Ένας άλλος ψαράς λίγες ημέρες αργότερα στην ίδια περιοχή είχε βρει ένα ανθρώπινο μέλος (που τελικά ήταν του ίδιου νεκρού), τυλιγμένο σε τσουβάλι γεμάτο με τούβλα και πέτρες.

Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε μία πλαστική βάρκα που είχε χρησιμοποιηθεί στο Καλοχώρι εν αγνοία του ιδιοκτήτη της μετά από την έρευνα των αστυνομικών του Ανθρωποκτονιών.

Όταν επέστρεψε στο σημείο, διαπίστωσε πως η βάρκα βρισκόταν ακριβώς εκεί όπου την είχε αφήσει, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση. Τα ίχνη που εντοπίστηκαν πάνω στο σκάφος αποδείχθηκαν καθοριστικά για την πρόοδο της έρευνας και οδήγησαν τις αρχές πιο κοντά στα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η βάρκα χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες μετά τη δολοφονία και τον τεμαχισμό του 29χρονου, στην προσπάθειά τους να εξαφανίσουν τα ίχνη του πετώντας τη σορό στη θάλασσα.

Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο;

Οι αρχές έδειξαν πως η δολοφονία του 29χρονου Πακιστανού συνδέεται με προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιζηλία. Σύμφωνα με τις Αρχές, το θύμα φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη σύντροφο ενός 38χρονου άνδρα, στην επιχείρηση του οποίου εργαζόταν.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι ο 38χρονος είχε καταγγείλει δύο φορές τον 29χρονο για ληστεία. Μετά τα περιστατικά αυτά, ο νεαρός απομακρύνθηκε από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο επέστρεψε αργότερα και φέρεται να συνέχισε να προσεγγίζει τη γυναίκα.

Τον Ιούνιο του 2022, ο 38χρονος και τρία ακόμη άτομα πληροφορήθηκαν την επιστροφή του 29χρονου στην περιοχή. Για να εντοπίσουν το σημείο όπου κρυβόταν, φέρονται να απήγαγαν φίλο του από την Ξάνθη, κρατώντας τον παρά τη θέλησή του επί δέκα ημέρες, μέχρι να αποκαλύψει πληροφορίες για το πού βρισκόταν το θύμα.

Αφού εντόπισαν τον 29χρονο, σύμφωνα με τη δικογραφία, τον δολοφόνησαν και στη συνέχεια τεμάχισαν τη σορό του, την οποία πέταξαν στη θάλασσα δεμένη με βαρίδια.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τριών εμπλεκομένων.