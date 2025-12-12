ΟΠΕΚΕΠΕ: Υψηλά ντεσιμπέλ στην εκδίκαση της αγωγής της Τυχεροπούλου κατά του Οργανισμού- «Ήμουν το μαύρο πρόβατο» λέει η ίδια

Στο Τμήμα Εργατικών και περιουσιακών διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταφέρθηκε η αντιδικία της Παρασκευής Τυχεροπούλου, βασικής συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Οργανισμό.

Η κ. Τυχεροπούλου με αγωγή της κατά του Οργανισμού αγροτικών ενισχύσεων ζητά την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης, αντίστοιχης με τις προηγούμενες που κατείχε και καταβολή αποζημίωσης 8 χιλιάδων ευρώ, ως αναδρομική καταβολή της μισθολογικής διαφοράς μετά την καθαίρεσή της από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπάλληλος που σήμερα απασχολείται στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού, διεκδικεί από τον Οργανισμό ενισχύσεων επιπλέον αποζημίωση για ηθική βλάβη, ύψους 50 χιλιάδων ευρώ.

«Το κύριο αίτημα της αγωγής είναι να διαγνωστεί ότι η κ. Τυχεροπούλου υπέστη βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας της και μείωση αποδοχών της, μεταξύ άλλων», επεσήμαναν προς την πρόεδρο του δικαστηρίου οι δικηγόροι της ενάγουσας.

Η κ. Τυχεροπούλου έχει «δεχθεί πάρα πολύ λάσπη, η οποία έχει εκτοξευθεί από Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από όλο το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν της καθαίρεσής της, σχετίζονται άμεσα με την καταχρηστικότητα αυτής, ήταν καθοδηγούμενη απόφαση από ένα ολόκληρο σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Μπαμπασίδης μιλάει στο τηλέφωνο με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπές» για πειθαρχικά στην Τυχεροπούλου. Ενώ ο κ. Σαλάτας έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια να λέει πόσο εγκληματίας είναι και η κ. Τυχεροπούλου», είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της ενάγουσας, Αντώνης Βαγιάνος, αναπτύσσοντας τα όσα υποστηρίζονται στην αγωγή για συντονισμένη και μεθοδευμένη απομάκρυνση της Τυχεροπούλου από τη διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων.

«Όλα τα άσχημα στον οργανισμό προσπάθησαν να τα προσωποποιήσουν σε ένα υπάλληλο που ενσυνείδητα έκανε τη δουλειά του. Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό, ήμουν εκτός συμπαθειών» είπε στο δικαστήριο η Παρασκευή Τυχεροπούλου, που ζήτησε να καταθέσει.

Ακολούθως στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε, ο υπάλληλος του Οργανισμού, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Ο μάρτυρας μίλησε για «εκδικητική απομάκρυνση» της κ. Τυχεροπούλου, η οποία, όπως είπε, «στοχοποιήθηκε για τις δεκάδες υποθέσεις παράνομων αγροτικών ενισχύσεων που έστειλε στους Εισαγγελείς, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο μάρτυρας απέρριψε την «υπηρεσιακή ανεπάρκεια», ως επίσημη αιτιολογία που δόθηκε για την απομάκρυνσή της κ. Τυχεροπούλου από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού. «Ήταν καθαρά λόγοι εκδίκησης, δεν υπήρχε εργασιακή ανεπάρκεια, δεν τεκμαίρεται από πουθενά, ήταν καθαρά εκδικητικό, όπως συνέβη και με άλλο κόσμο», είπε ο μάρτυρας, κάνοντας λόγο για κλίμα εκφοβισμού μέσα στον Οργανισμό.

Από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο δικαστήριο κατέθεσε ο Χαράλαμπος Παναγόπουλος που διαδέχθηκε την Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Ο μάρτυρας, μίλησε για σοβαρά λάθη και πληρωμές εκατομμυρίων σε ακατάλληλα ΑΦΜ που δεν δικαιούνται αποζημίωσης, και κόστισαν στον Οργανισμό ότι μπήκε σε επιτήρηση.

«Είχαμε παραιτήσεις ελεγκτών λόγω παρακάμψεών τους από την κυρία Τυχεροπουλου. Καταγγέλλονται πληρωμές χωρίς ελέγχους που τους κρατούσε στην άκρη. Έδιωχνε ελεγκτές που ανακάλυπταν τις δικές της αμέλειες, που δεν ήταν αμέλειες. Το λάθος της έβαλε τον οργανισμό σε επιτήρηση. Το 2023 ενέκρινε όλες τις πληρωμές του οργανισμού παρακάμπτοντας τους φυσικούς ελεγκτές. Μιλάμε για πληρωμές άνω των 200 εκατ χωρίς έλεγχο. Αν είχε μείνει στη θέση της δεν θα τα είχαμε βρει. Κράταγε στην άκρη τους ελέγχους για μήνες γιατί διαφωνούσε με τους ελεγκτές», υποστήριξε ο νυν Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον οργανισμό.

Η πληρεξούσια δικηγόρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλε ενστάσεις αβασιμότητας της αγωγής, επισημαίνοντας ότι η κ. Τυχεροπούλου έχει πειθαρχικά σε βάρος της, μηνύσεις που εκκρεμούν από πρώην διοικούντες του Οργανισμού, ενώ όπως είπε η εν λόγω εργαζόμενη εργάζεται ελάχιστες ώρες στην υπηρεσία της. «Από τις 180 ημέρες του τελευταίου δεκαμήνου, έλειπε τις 111 από το γραφείο της» είπε χαρακτηριστικά.

Για το ίδιο θέμα έχουν ήδη συζητηθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει η κ. Τυχεροπούλου κατά του Οργανισμού.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου έως το 2020 υπήρξε ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ και από το 2020 έως το 2024, διετέλεσε αρχικώς Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων ακολούθως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από διασταυρωτικούς ελέγχους που διενήργησε, εντόπισε εκατοντάδες πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων σε «κόκκινους» ΑΦΜ αγροτών και κτηνοτρόφων. Τα στοιχεία που συνέλεξε κατήγγειλε εντός της Υπηρεσίας της, ενώ εδώ και ένα χρόνο είναι βασική συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι επίσης βασική μάρτυρας σε πολλές υποθέσεις κατηγορούμενους καταχραστές αγροτικών επιδοτήσεων, που είτε έχουν εκδικαστεί είτε εκκρεμεί η εκδίκασή τους.

Στο πλευρό της, στο Πρωτοδικείο Αθηνών βρέθηκαν υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΓΑ.