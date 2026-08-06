Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λάρισα, στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων – Ήχησε μήνυμα του 112

Σηκώθηκαν πυροσβεστικά αεροσκάφη
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (6/8/26) στην Κρήνη, στη Λάρισα οριοθετήθηκε.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στη Λάρισα ξέσπασε σε γεωργική έκταση.

Στα κινητά των κατοίκων «χτύπησε» μήνυμα του 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
184
129
88
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τροχαίο στις Σέρρες: «Ξαφνικά μου ήρθε το αυτοκίνητο, προσπάθησα να φύγω αριστερά» λέει ο οδηγός του φορτηγού
Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τη μοιραία μετωπική σύγκρουση στην Παλαιοκώμη - Νεκροί μητέρα και γιος - «Είχε χάσει τον έλεγχο και είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα», περιγράφει ο οδηγός
Τροχαίο Σέρρες
11
Αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου που προκάλεσε τη φωτιά στη Βοιωτία
Το αιολικό πάρκο είχε πάρει άδεια λειτουργίας του Δεκέμβριο του 2025, πήρε ρεύμα για να λειτουργήσει το Μάιο του 2026 και άρχισε να δίνει αντίστροφα ρεύμα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ τον Ιούνιο
Για 3η ημέρα συνεχίζεται η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βοιωτία και επεκτάθηκε και στον Νομό Αττικής, αφήνοντας πίσω της μεγάλες καταστροφές σε οικισμούς και δασική έκταση, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026
8
Newsit logo
Newsit logo