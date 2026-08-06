Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λάρισα, στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων – Ήχησε μήνυμα του 112

Η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (6/8/26) στην Κρήνη, στη Λάρισα οριοθετήθηκε.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στη Λάρισα ξέσπασε σε γεωργική έκταση.

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#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Στα κινητά των κατοίκων «χτύπησε» μήνυμα του 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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Πυρκαγιά στην περιοχή #Κρήνη της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.