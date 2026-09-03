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Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα κοντά στο Καλοχώρι, σηκώθηκαν 5 εναέρια

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αυτοκίνητο και να επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα
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Η φωτιά στη Χαλκίδα / Φωτο facebook πυρκαγιά ενημέρωση
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9/2026) σε αγροτική έκταση κοντά στο Καλοχώρι Χαλκίδας, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε από αυτοκίνητο και να επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Χαλκίδα κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:00.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Χαλκιδέων προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

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