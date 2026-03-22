Όταν η εικόνα ψεύδεται: Πώς τα deepfake αλλάζουν την πολιτική, τη διασκέδαση και την καθημερινή μας εμπιστοσύνη

Από viral βίντεο που σκανδαλίζουν έως εργαλεία ψυχαγωγίας και επαγγελματικής δημιουργίας: οι τεχνολογίες σύνθεσης προσώπου και ήχου, ευρύτερα γνωστό ως deepfake, αναδιαμορφώνουν τη δημοσιογραφία, το lifestyle και την έννοια της αλήθειας

Στην οθόνη του κινητού μας, μια γνώριμη φωνή και ένα γνώριμο πρόσωπο λένε πράγματα που ποτέ δεν ειπώθηκαν. Μια φαινομενικά αυθεντική εικόνα διασπείρεται αμέσως και ανεξέλεγκτα στα social media και μέσα σε ώρες έχει ήδη προξενήσει σύγχυση, θυμό ή το χειρότερο, παγιωμένη παρανόηση.

Τα deepfake – τεχνητά δημιουργημένα βίντεο και ήχοι που αναπαράγουν ρεαλιστικά πρόσωπα και φωνές – μπήκαν στη δημόσια σφαίρα όχι ως μακρινή φουτουριστική απειλή αλλά ως καθημερινό εργαλείο τόσο για δημιουργία όσο και για παραπληροφόρηση.

Στον κόσμο του lifestyle, αυτό σημαίνει νέα τάξη πραγμάτων: influencers που μπορεί να «εμφανίζονται» σε διαφημίσεις χωρίς να έχουν πατήσει το πόδι τους στο πλατό, celebrities που «υπογράφουν» ψηφιακά προϊόντα, αλλά και σκάνδαλα που είναι προϊόν επεξεργασίας και όχι πραγματικής πράξης.

Η τεχνολογία πίσω από τα deepfakes βασίζεται σε δικτυωμένα νευρωνικά δίκτυα (υπολογιστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, εμπνευσμένα από τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου) και τεχνικές μάθησης που μαθαίνουν από χιλιάδες ώρες εικόνας και ήχου.

Η πρόοδος είναι ταχύτατη: ό,τι πριν απαιτούσε ειδικά στούντιο και ώρες εργασίας τώρα επιτυγχάνεται με εφαρμογές που είναι διαθέσιμες σε όποιον έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Το αποτέλεσμα είναι διπλό. Από τη μία, δημιουργείται μια νέα, προσιτή γλώσσα ψηφιακής τέχνης και ψυχαγωγίας όπως μουσικά κλιπ όπου νεαροί δημιουργοί «συμπράττουν» με ψηφιακές εκδοχές σταρ, προσωποποιημένα βίντεο-ευχές και interactive formats που δίνουν νέες ευκαιρίες σε μικρές παραγωγές.

Από την άλλη, η ίδια ευκολία παραγωγής καθιστά δυνατή τη μαζική διάδοση παραπληροφόρησης, ψεύτικων πολιτικών δηλώσεων και στοχευμένων φημών που μπορούν να διαταράξουν καριέρες και εκλογικές διαδικασίες.

Για το lifestyle κοινό, η πρόκληση είναι πρακτική και ηθική. Πώς να διακρίνεις το αυθεντικό από το τεχνητό όταν οι διαχωριστικές γραμμές σβήνουν; Υπάρχει νομικό πλαίσιο που να προστατεύει την εικόνα και την προσωπικότητα;

Οι απαντήσεις είναι μερικές και αποσπασματικές. Κάποιες πλατφόρμες εισάγουν μηχανισμούς σήμανσης και τεχνολογίες ανίχνευσης deepfake, ενώ δικηγόροι και νομοθέτες προσπαθούν να προσαρμόσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αστική ευθύνη στις νέες δυνατότητες.

Παράλληλα, αυξάνονται οι συνειδητοποιημένοι καταναλωτές που απαιτούν διαφάνεια από brands και δημιουργούς: η σφραγίδα «ψηφιακά δημιουργημένο» μπορεί να γίνει νέα προϋπόθεση εμπιστοσύνης.

Ψυχολογικά, η εξοικείωση με τεχνητές αναπαραστάσεις έχει κόστος. Η συνεχής έκθεση σε πλαστές εικόνες πιθανώς αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη προς τα μέσα, δυσχεραίνοντας την κοινή συναίνεση για απλά γεγονότα.

Σε προσωπικό επίπεδο, άτομα βλέπουν την ψηφιακή τους εικόνα να χρησιμοποιείται χωρίς συγκατάθεση, με συνέπειες που ποικίλλουν από απλή αμηχανία έως σοβαρή δυσφήμιση.

Ταυτόχρονα, όμως, νέες μορφές δημιουργικότητας ανθίζουν. Ψηφιακά ρετρο‑προσωπεία, ιστορίες που αναδιαμορφώνουν την οπτική αφήγηση και συνεργασίες μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του «δημιουργού».

Οι επαγγελματίες του lifestyle και της δημοσιογραφίας βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Οι συντάκτες υιοθετούν τεστ αυθεντικότητας, οι παραγωγικές ομάδες υιοθετούν μεθόδους επαλήθευσης, ενώ τα brands θεσπίζουν πολιτικές για το τι θεωρείται επιτρεπτό ψηφιακό υλικό.

Το κοινό, από την πλευρά του, καλείται σε μια νέα μορφή ψηφιακού αλφαβητισμού. Όχι μόνο να εντοπίζει μια καλοσχεδιασμένη εικόνα, αλλά και να διερευνά την προέλευση, τα κίνητρα της διάδοσης και το ευρύτερο πλαίσιο χρήσης.

Το deepfake δεν είναι μόνο τεχνολογικό ζήτημα. Είναι κοινωνικό. Επηρεάζουν τον τρόπο που συνδέουμε εικόνες με αλήθειες, που δημιουργούμε και καταναλώνουμε περιεχόμενο lifestyle και που προστατεύουμε την προσωπική μας υπόσταση στην ψηφιακή εποχή.

Η απάντηση δεν βρίσκεται στο να απαγορευτεί η τεχνολογία – κάτι τέτοιο θα έστελνε στο… καλάθι των αχρήστων και δημιουργικές εφαρμογές – αλλά στην εκπαίδευση, τη διαφάνεια και τους κανόνες που θα κάνουν σαφές τι είναι χειροποίητο, τι είναι επεξεργασμένο και τι είναι σκοπίμως παραπλανητικό.

Μέχρι τότε, κάθε viral βίντεο απαιτεί μικρή δόση σκεπτικισμού και μεγάλη προσοχή πριν πάρουμε, αυτό που βλέπουμε, ως δεδομένο.