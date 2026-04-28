Όταν η καινοτομία επιβραβεύεται από τους ίδιους τους καταναλωτές: Το e-contract της nrg είναι «Προϊόν της Χρονιάς 2026»

Ίσως έχετε ακούσει και εσείς τη φράση «Προϊόν της Χρονιάς», αλλά πιθανότατα δεν είστε βέβαιoi σε τι ακριβώς αναφέρεται. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν σημαντικό θεσμό που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον χώρο της καινοτομίας για καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς το αποτέλεσμα προκύπτει μέσα από την ψήφο του ίδιου του καταναλωτικού κοινού. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, στη φετινή διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 3.200 καταναλωτές, στοιχείο που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάθε βράβευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάδειξη του e-contract της nrg ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026» στην κατηγορία του αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα και σημασία, καθώς αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει όχι μόνο την απήχηση της υπηρεσίας στους Έλληνες καταναλωτές, αλλά και τη δυναμική τη nrg να αλλάζει ουσιαστικά τη συνολική εμπειρία πραγματοποίησης συμβολαίου στην αγορά ενέργειας.

Ακόμα, με τη συγκεκριμένη διάκριση, αναδεικνύεται έμπρακτα η δέσμευση της εταιρείας στο να επενδύει σταθερά σε λύσεις που κάνουν την καθημερινή μας σχέση με την ενέργεια ακόμα πιο απλή, πιο προσβάσιμη και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της σημερινής εποχής. Ταυτόχρονα, το e-contract της nrg επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι η καινοτομία μπορεί και πρέπει να έχει άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στις ζωές μας.

«Αυτή η διάκριση προέρχεται απευθείας από τους καταναλωτές»

«Η διάκριση του e-contract της nrg στον θεσμό “Προϊόν της Χρονιάς 2026” αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, καθώς προέρχεται απευθείας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Επιβεβαιώνει ότι οι λύσεις που αναπτύσσουμε πρωτοπορούν και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και ενισχύει τη στρατηγική μας να επενδύουμε σε υπηρεσίες που απλοποιούν την εμπειρία του πελάτη», αναφέρει ο Ανδρέας Παπαχριστόπουλος, Διευθυντής Marketing nrg.

Το e-contract σχεδιάστηκε με στόχο να κάνει τη διαδικασία σύναψης συμβολαίου ενέργειας εξαιρετικά γρήγορη, απλή και πλήρως ψηφιακή. Ο νέος αυτός, 100% ψηφιακός τρόπος σύναψης συμβολαίου ενέργειας, ωστόσο, ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο: αποτελεί αποτέλεσμα διατμηματικής, in-house συνεργασίας και κοινής προσπάθειας ανάμεσα σε ομάδες της nrg και του Ομίλου Motor Oil.

Από την πλευρά του, ο Ιάσων Ορφανίδης, Retail & Technologies Manager του Ομίλου: «Η επιτυχία του e-contract, της πρώτης προσπάθειας ανάπτυξης λύσης που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, επιβεβαιώνει την ετοιμότητα της ομάδας να αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης στις λύσεις μας δείχνει τη δυναμική που διαθέτουμε και τη ικανότητα να δίνουμε τη μέγιστη αξία στον τελικό μας πελάτη».

Για τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής του Ομίλου, αυτή η διάκριση αποτελεί μια ισχυρή επιβεβαίωση όλων όσων μπορούν να επιτευχθούν όταν η τεχνολογία, η καινοτομία και οι ισχυρές ομάδες λειτουργούν συντονισμένα,με κοινό όραμα και σχεδιασμό. Για τους ανθρώπους που εργάστηκαν πάνω στο project, το e-contract δεν είναι απλώς ακόμη μία ψηφιακή υπηρεσία. Είναι το πρώτο B2C προϊόν που σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και λειτούργησε εξ ολοκλήρου εσωτερικά.

Αξιοποιώντας Cloud Native Architecture και δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), το e-contract κατάφερε να μετατρέψει μια παραδοσιακά σύνθετη και γραφειοκρατική διαδικασία σε μια ασφαλή, σύγχρονη και απόλυτα ψηφιακή εμπειρία.

Και τελικά, αυτό ακριβώς ήταν που επιβράβευσε και το καταναλωτικό κοινό: μια καινοτομία με ουσία, που γεννήθηκε μέσα από συνεργασία, τεχνογνωσία και όραμα. Ένα προϊόν που δεν απλοποιεί μόνο μια διαδικασία, αλλά αποτυπώνει έμπρακτα τη δύναμη της συνέργειας και της εσωτερικής δημιουργίας.