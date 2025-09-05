«Όταν ήμουν ελεγκτής με έφτυσε Ρομά, δεν τους χωνεύω» είπε στους αστυνομικούς ο 17χρονος που συνελήφθη για τις αρπαγές των μωρών

«Δεν τους χωνεύω! Όταν ήμουν ελεγκτής, Ρομά με είχαν φτύσει. Δεν είναι καλές μητέρες οι γυναίκες Ρομά και δεν προσέχουν τα παιδιά τους. Τα λεφτά που έβγαλα από τα πρόστιμα που έκοβα ως ελεγκτής τα έχω βάλει σε ένα κουμπαρά στο δωμάτιό μου. Θέλετε να σας τα επιστρέψω;». Με αυτά τα λόγια ο 17χρονος «απαγωγέας» μωρών Ρομά προσπάθησε λίγα λεπτά μετά την σύλληψη του να δικαιολογήσει στους αστυνομικούς την πράξη του.

Ο ανήλικος που έπεσε χθες το απόγευμα στα δίχτυα των αρχών, καλός μαθητής από οικογένεια των νοτίων προαστίων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή (5.9.25) στον εισαγγελέα Ανηλίκων ενώ η έρευνα των αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπράξει κι άλλες παράνομες πράξεις συνεχίζεται.

Μαζί του, συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ πληροφορίες του newsit.gr λένε ότι το συγκεκριμένο παιδί -σύμφωνα με έγγραφα και ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν οι γονείς του- αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και για τον λόγο αυτό δεν εχει αντιληφθει τη σοβαροτητα των πραξεων του.

Πώς τον επιασαν

Όταν, προχθές το μεσημέρι σήμανε στις αστυνομικές αρχές συναγερμός μετά από καταγγελία Ρομά μητέρας για αρπαγή βρέφους από την περιοχή του Πειραιά έξω από ένα φαρμακείο, το μυαλό των αστυνομικών αμέσως πήγε στο προηγούμενο περιστατικό που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο στην Ομονοια.

Όπου ένας άγνωστος και πάλι είχε πλησιάσει μία μητέρα Ρομά που επαιτούσε έξω από ένα σουπερμάρκετ και με την πρόφαση ότι θα της αγόραζε πάνες για το μωρό της, βούτηξε το βρέφος και στη συνέχεια το παράτησε σε έναν κάδο στην περιοχή του Αλίμου.

Το modus operandi του άγνωστου «απαγωγέα» ήταν ίδιο, η ώρα, η αρπαγή βρέφους Ρομα αλλά και η εγκατάλειψη του παιδιού λίγο μετά την αρπαγή, τους έδειχναν συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι μετά την εξέταση των καμερών και συνδυαστικά με το υλικό που είχαν από το περιστατικό της Ομόνοιας κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και χθες αργά το απόγευμα να τον βάλουν στο χέρι.

Η έρευνα επικεντρώθηκε αμέσως στην περιοχή του Αλίμου, όπου εν τέλει εντοπίστηκε ο 17χρονος να περιφέρεται στο δρόμο και ακινητοποιήθηκε.

Έκοβε πρόστιμα



Όμως ανάμεσα στις δύο αρπάγες από την έρευνα της αστυνομίας,προκύπτει ότι ο 17χρονος, είχε κι άλλες παράνομες δραστηριότητες. Ήταν απόγευμα της 17ης Ιουνίου του 2025 όταν συνελήφθη μέσα σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 117 (Γλυφάδα – Βάρη) να παριστάνει τον ελεγκτή εισιτηρίων κόβοντας πρόστιμα σε επιβάτες.

Κατά την έρευνα οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω του μια πλαστή κάρτα ελεγκτή, ένα πλαστό μπλοκ παραβάσεων και έναν ασύρματο. Ο ανήλικος όπως παραδέχτηκε υποδυόταν για μήνες τον ελεγκτή λεωφορεία και έκοβε αυστηρά πρόστιμα σε οσους δεν ειχαν εισιτηριο.

Μάλιστα, οπως είχε πει τότε, η «βάρδια» του ξεκινούσε από τον Άλιμο όπου βρίσκεται το σπίτι του.

Το κίνητρό του δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Προφορικά είπε στους αστυνομικούς ότι θα ζητήσει συγνώμη για ό,τι έκανε, ότι είναι καλός μαθητής στο σχολείο και ότι επιθυμεί να γίνει αστυνομικός.

Για τους Ρομά είπε «δεν τους χωνεύω. Οι γύφτισσες δεν είναι καλές μάνες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο νεαρός (που φέτος θα φοιτήσει στη Γ’ Λυκείου), είπε ότι μία φορά και ενώ παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία κατέβασε κάτω Ρομά που δεν είχαν εισιτήριο, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα στην απόφασή του και τον έφτυσαν. Είπε ότι αυτό δεν του έκανε εντύπωση «γιατί έτσι κάνουν αυτοί», συμπληρώνοντας ότι είχε κατεβάσει πολλούς επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο και οι οποίοι δεν ήταν Ρομά.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν τι έκανε τα λεφτά που έπαιρνε από τους επιβάτες των λεωφορείων, απάντησε ότι τα έβαζε στον κουμπαρά που έχει στο δωμάτιο του σπιτιού του στον Άλιμο και ότι είναι σε θέση να τα επιτρέψει.

Η εικόνα του, κατά την παρουσία του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρέπεμπε σε άτομο που δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα των πράξεών του.