Ομολόγησε ο 17χρονος την αρπαγή του βρέφους στον Πειραιά: «Το έκανα γιατί δεν χωνεύω τους Ρομά»

Συνελήφθη από τις Αρχές ένας 17χρονος άνδρας ο οποίος είναι αυτός που άρπαξε το μωρό από τον Πειραιά και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη.

Μάλιστα ο ανήλικος που άρπαξε το παιδί από τον Πειραιά είναι ο ίδιος που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει και ένα άλλο μωρό από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε ένα κάδο σκουπιδιών.

Όπως έγινε γνωστό ο ανήλικος παρίστανε επίσης τον ελεγκτή σε λεωφορεία ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως το έκανε επειδή «δεν χωνεύω τους Ρομά» και«ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά του»

Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν την αρπάγη στο οποίο εμφανίζεται ο άγνωστος άνδρας να περπατά μαζί με την μητέρα του του μωρού στον Πειραιά, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε προέρχεται από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από το φαρμακείο και το σούπερ μάρκετ όπου επισκέφτηκαν η μητέρα του παιδιού και ο άγνωστος άνδρας.

Όπως θα δείτε κι εσείς η μητέρα κι ο άνδρας κινούνται δίπλα ο ένας από τον άλλο, ενώ συνεχώς συνομιλούν.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την κατάθεση της 35χρονης μητέρα, με τον άνθρωπο που της άρπαξε το μωρό γνωρίστηκαν μέσα σε λεωφορείο κι αυτό προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει.

Έτσι κατέβηκαν στον Πειραιά κι αμέσως κινήθηκαν προς το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο για να αγοράσουν τρόφιμα και γάλα για το παιδί.

Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει έχοντας αρπάξει το καρότσι με το δυο μηνών βρέφος

Στο οπτικό υλικό διάρκειας 12 δευτερολέπτων αποτυπώνεται ένας άνδρας ο οποίος φοράει ένα τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα αλλά και από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, ο άνδρας που εμφανίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό είναι αυτός που προσφέρθηκε να αγοράσει τρόφιμα και γάλα στην 35χρονη μητέρα, ενώ στόχος του ήταν να αρπάξει το παιδί.

Η κάμερα κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να κινείται με το καροτσάκι στους δρόμους του Πειραιά, γύρω στις τέσσερις και δέκα το μεσημέρι.

Το χρονικό

Η απίστευτη ιστορία ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, όταν η 35χρονη Ρομά έδωσε το παιδί της σε έναν άνδρα που προσφέρθηκε να της αγοράσει τρόφιμα.

Η ίδια μπήκε μαζί του σε ένα σούπερ μάρκετ, ενώ στην συνέχεια ο άγνωστο άνδρας κράτησε το παιδί προκειμένου η μητέρα να αγοράσει γάλα από φαρμακείο στην ακτή Κονδύλη στον Πειραιά.

Τότε ο άγνωστος άνδρας που ήταν εκτός φαρμακείου πήρε το παιδί κι εξαφανίστηκε. Μέντα από ώρες το παιδάκι εντοπίστηκε παρατημένο μέσα σε ένα καρότσι από μία γυναίκα στην περιοχή Ακρόπολης.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου.