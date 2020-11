«Όταν συνάντησα τον Ντιέγκο Μαραντόνα» – Οι άνθρωποι κρέμονταν σαν τα σταφύλια μόνο για να τον δουν

Στιγμές από την ζωή του θεού της μπάλας Ντιέγκο Μαραντόνα είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την δεκαετία του 90′, μια από τις πιο πετυχημένες ελληνικές εκπομπές της εποχής το θρυλικό “Πέστο και θα γίνει” με παρουσιάστρια την Τζοβάννα Φραγκούλη, όταν ένας 14χρονος από την Κάλυμνο είχε στείλει γράμμα στην εκπομπή και ζητούσε να δει από κοντά τον κορυφαίο παίκτη.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους φίλους της στο Facebook μια φωτογραφία από τα γυρίσματα αποχαιρετώντας τον δικό της Ντιέγκο Μαραντόνα.

“A wish of a child brought me to Naples .. I was very lucky for meeting you … Rest in Peace Diego …

Μια επιθυμία ενός μικρού παιδιού με έφερε στην Νάπολη …

Ήμουν τόσο τυχερή που σε γνώρισα … Καλό ταξίδι Diego …”

Όπως αναφέρει στο newsit.gr η συνάντηση της με τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή έκρυβε πολλές εκπλήξεις διότι, αν και ο Ντιέγκο την εποχή εκείνη λατρεύονταν σαν θεός, εκείνος ήταν καλοσυνάτος και χαμογελαστός.

«Μιλάμε για την εποχή όπου ο Μαραντόνα ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, που για να τον συναντήσεις όχι φαινόταν απίθανο, αλλά και ακατόρθωτο. Όταν όμως διαβάσαμε το γράμμα του παιδιού από την Κάλυμνο, αν θυμάμαι καλά, είπαμε ας το προσπαθήσουμε. Όλα αυτά τα δύσκολα γυρίσματα δεν τα απορρίπταμε ποτέ, αντιθέτως ήταν σαν πρόκληση για μας και τα προσπαθούσαμε με πείσμα και πάθος».

Σ’ έναν αγώνα δρόμου η παρουσιάστρια και η πετυχημένη ομάδα, κατάφερε να βρει έναν τρόπο επικοινωνίας με το team του ποδοσφαιριστή.

«Φύγαμε από την Ελλάδα ένα συνεργείο 11 άτομα έχοντας στα χέρια μας όλες τις αποδείξεις που μας εξασφάλιζαν μια συνέντευξη μαζί του. Ήταν μια πραγματικά τρομερή εμπειρία που δεν ξεχνώ ποτέ. Όταν φτάσαμε στη Νάπολη μείναμε άναυδοι από τον κόσμο που περίμενε έξω από το στάδιο, όπου προπονούνταν την ημέρα εκείνη ο Μαραντόνα. Εκεί ήταν και το δικό μας ραντεβού, μετά από την συνεννόηση που είχαμε με τον μάνατζερ του. Η διαδρομή ήταν απίστευτη και αν θυμάμαι καλά μέχρι και άγαλμα του είχαν στήσει σε μια πλατεία. Είδαμε αμέτρητο κόσμο μέχρι και πάνω στα δέντρα κάθονταν σαν σταφύλια για να τον δουν. Με τα χίλια ζόρια καταφέραμε να μπούμε στο γήπεδο».

Απλός και χαμογελαστός

«Ξαφνικά μας πλησίασε ένας μάνατζερ και μας λέει είναι δύσκολο αυτό που ζητάτε δεν γίνεται. Το παιδάκι θυμάμαι είχε πάθει σοκ, σου λέει φτάσαμε ως εδώ και δεν θα τον δούμε. Εγώ από την άλλη προσπαθούσα να κρατήσω την ψυχραιμία μου γιατί ήμασταν και 11 άτομα συνεργείο. Από δω από κει τον ακολουθούμε με παρακάλια και ξαφνικά πέφτουμε πάνω στον Μαραντόνα, ο οποίος η αλήθεια είναι πως δεν ξέρει τι γίνεται, ποιοι είμαστε και τι ζητάμε. Μου χαμογελάει είναι ευχάριστος και ξεκινάω να του μιλάω στα Ιταλικά και στα Αγγλικά, προκειμένου να συνεννοηθούμε. Του αναφέρω πως είμαστε από την Ελλάδα, πως έχουμε μια επιθυμία ενός παιδιού που θέλει να τον δει κι άλλα. Καταλαβαίνει αμέσως την αγωνία μου και έρχεται με αγκαλιάζει έχω πάθει σοκ και μου λέει “Μην στεναχωριέστε όλα καλά θα πάνε”.

Με παίρνει μαζί του σ’ ένα χώρο, όπου εκεί καθόμαστε και μιλάμε μόνοι μας και αποφασίζει να κάνει την συνέντευξη γιατί καταλαβαίνει πως για όλα έφταιγε ο μάνατζερ του. Ήταν ένας άνθρωπος καλοσυνάτος, ευχάριστος και καλοπροαίρετος με να υπέροχο χαμόγελο στο πρόσωπο. Ήταν τόσο απλός που συνεχώς μου ζητούσε συγνώμη για την ταλαιπωρία και πως για όλα έφταιγε ο μάνατζερ του. Θυμάμαι είχαμε σοκαριστεί όλοι από την αγκαλιά του και την απλότητα του. Όσο για το επεισόδιο με τον Μαραντόνα ήταν άλλη μια τηλεοπτική επιτυχία του “Πέστο και θα γίνει” που έγραψε εποχή από θέμα τηλεθέασης».