Όταν το σπίτι μπαίνει σε νέα εποχή συνδεσιμότητας

Σε μια εποχή όπου το σπίτι έχει μετατραπεί σε γραφείο, σχολείο, χώρο ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, το internet δεν είναι απλώς μια σύνδεση. Γίνεται καθημερινή εμπειρία. Και αυτή ακριβώς την εμπειρία έρχεται να επαναπροσδιορίσει η COSMOTE TELEKOM, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber που βασίζεται σε δύο καινοτόμες και αποκλειστικές υπηρεσίες: το COSMOTE Fiber To The Room και το Always OnLine.

Αφετηρία αυτής της εμπειρίας είναι το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, που ήδη φτάνει σε περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Ένα δίκτυο που δεν επενδύει απλώς στην ταχύτητα, αλλά στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη δυνατότητα να υποστηρίζει τις ανάγκες ενός σύγχρονου τρόπου ζωής.

Οπτική ίνα σε κάθε γωνιά του σπιτιού

Όποιος έχει ζήσει σε σπίτι με «νεκρά σημεία» WiFi γνωρίζει καλά πως είναι να χάνεται το σήμα στα απομακρυσμένα δωμάτια. Η υπηρεσία COSMOTE Fiber Τo Τhe Room έρχεται να δώσει τέλος σε αυτό το πρόβλημα, φέρνοντας τη διάφανη οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο. Ο βασικός εξοπλισμός της υπηρεσίας αποτελείται από ένα Router και ένα Access Point, με χρέωση 6€/μήνα, με τη δυνατότητα προσθήκης έως 16 Access Points (με επιπρόσθετη χρέωση) ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Ενδεικτικά, ένα σπίτι 120 τμ, μπορεί να καλυφθεί εξαιρετικά με 1 ή 2 Access Points. Η υπηρεσία αξιοποιεί τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό FTTR WiFi 7, που φέρνει πρώτη στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM.

Δεν πρόκειται απλώς για καλύτερη ασύρματη κάλυψη, αλλά για σταθερές Gigabit ταχύτητες παντού, χωρίς απώλειες και διακυμάνσεις. Streaming σε 4K, online meetings, gaming και downloads τρέχουν ταυτόχρονα, χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

Δωρεάν οι 2 πρώτοι μήνες

Με κάθε ενεργοποίηση της υπηρεσίας μέχρι τις 28/02/26 προσφέρονται δωρεάν οι 2 πρώτοι μήνες, ενώ δωρεάν είναι και η αυτοψία και η εγκατάσταση του FTTR εξοπλισμού από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας, οι οποίοι εξασφαλίζουν ένα άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε χώρου.

Η διαχείριση του Router γίνεται εύκολα μέσω του COSMOTE TELEKOM app, ενώ για περισσότερες λειτουργικότητες, αλλά και για τη διαχείριση του FTTR δικτύου, προσφέρεται η εφαρμογή COSMOTE Fiber To The Room.

Internet χωρίς διακοπές

Και αν η ταχύτητα είναι το ένα ζητούμενο, η διαθεσιμότητα είναι το άλλο. Εδώ ακριβώς έρχεται η δωρεάν υπηρεσία COSMOTE Always OnLine, που μετατρέπει το άγχος μιας πιθανής διακοπής σύνδεσης σε ανάμνηση. Γιατί ακόμα κι αν η σταθερή σύνδεση «πέσει», το router συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο κινητής (μέσω WiFi hotspot) και το internet συνεχίζει απρόσκοπτα σε όλες τις συσκευές του σπιτιού. Επιπλέον, ο χρήστης λαμβάνει έξτρα απεριόριστα data για την περίοδο της διακοπής. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να έχει προ-ενεργοποιήσει την υπηρεσία μέσα από το COSMOTE TELEKOM app. Είναι από εκείνες τις υπηρεσίες που δεν φαίνονται, μέχρι να τις χρειαστούμε – και τότε είναι που καταλαβαίνουμε την πραγματική αξία τους.

Όλα αυτά, βέβαια, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς την υπεροχή του δικτύου σταθερής και κινητής της εταιρείας. Με ταχύτητες που φτάνουν έως και 3Gbps, το COSMOTE Fiber είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, διαθέσιμο σε πάνω από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ -σύμφωνα με την εταιρεία- στόχος είναι να επεκταθεί σε 3,5 εκατ. σε όλη την Ελλάδα μέχρι το 2030.

Στην κινητή το δίκτυο της COSMOTE TELEKOM αναδείχθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά το γρηγορότερο δίκτυο στην Ελλάδα – βάσει μετρήσεων της Ookla (2017-2025) και παραμένει το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα, με πάνω από 99% πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη. Επίσης, η εταιρεία είναι η μόνη στην Ελλάδα που διαθέτει εμπορικά δίκτυο 5G Stand Alone (5G+), η πληθυσμιακή κάλυψη του οποίου έχει ήδη ξεπεράσει το 75%.

Με επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο σε υπερσύγχρονες υποδομές σταθερής και κινητής, ο Όμιλος OTE αποδεικνύει ότι διαθέτει το τεχνολογικό υπόβαθρο να κάνει τις καινοτομίες, πράξη.