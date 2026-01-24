Ούτε γρίπη, ούτε κορονοϊός: Η «αόρατη» ασθένεια που «φορτώνει» το σύστημα Υγείας

Μπορεί γρίπη και κορονοϊός να θεωρούνται πιο σοβαρές εποχικές ασθένειες, ωστόσο τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποκαλύπτουν μια άλλη πραγματικότητα που ταλαιπωρεί τους πολίτες.

Η έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την τρίτη εβδομάδα του 2026 δείχνει ότι το σύστημα υγείας και η καθημερινότητα των πολιτών πιέζονται από μια «πανσπερμία» ιών. Όπως αποδεικνύεται οι περισσότεροι πολίτες που έχουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής (πυρετό, καταρροή, βήχα) δεν υποφέρουν ούτε από γρίπη, ούτε από Covid-19, ούτε από RSV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά δεδομένα του δικτύου Sentinel (Πρωτοβάθμια Φροντίδα), το 100% των ανθρώπων με συμπτώματα ILI (Γριπώδους Συνδρομής) πιέζει τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία.

Η θετικότητα για τη γρίπη στην κοινότητα αγγίζει το 41%, ενώ ο κορονοϊός και ο RSV συμπληρώνουν ένα επιπλέον ~21% των διαγνώσεων.

Πιο αναλυτικά προκύπτουν τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γρίπη (Τύπος Α) 41%

Κορονοϊός (SARS-CoV-2) ~15%

RSV ~6%

Άλλοι ιοί (Ρινοϊοί κ.α.) 38%

Αυτό που υποστηρίζει η έκθεση είναι ότι το σύστημα υγείας «φορτώνεται» (γεμίζουν οι αναμονές στα επείγοντα, εξαντλούνται τα φάρμακα στα φαρμακεία) όχι μόνο από τη γρίπη, αλλά από μια πανσπερμία ιώσεων.

Συγκεκριμένα:

Το «κενό» του 38%: Σχεδόν 4 στους 10 ασθενείς που προσέρχονται στους γιατρούς με έντονα συμπτώματα (υψηλό πυρετό, πόνους στις αρθρώσεις και βήχα), διαγιγνώσκονται αρνητικοί και στους τρεις κύριους ιούς (Γρίπη, SARS-CoV-2, RSV).

Η κυριαρχία των «άτυπων» ιών: Αυτό το σημαντικό ποσοστό αφορά ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από άλλους αναπνευστικούς ιούς (όπως ρινοϊούς, αδενοϊούς ή μεταπνευμονοϊούς). Αυτοί οι ιοί «φορτώνουν» το σύστημα υγείας και προκαλούν χιλιάδες απουσίες από την εργασία, χωρίς όμως να εντάσσονται στις συνήθεις ασθένειες, στις οποίες εστιάζουν όλοι.

Η «ψευδαίσθηση» της γρίπης: Πολλοί πολίτες θεωρούν δεδομένο ότι νοσούν από γρίπη λόγω της έντασης των συμπτωμάτων, όμως η εργαστηριακή πραγματικότητα δείχνει ότι φέτος οι «απλοί» ιοί του κρυολογήματος εμφανίζονται με ασυνήθιστα επιθετικό πρόσωπο.

«Η συνδυασμένη θετικότητα των αναπνευστικών ιών στην κοινότητα αφήνει ένα σημαντικό ποσοστό κλινικών περιστατικών που οφείλονται σε άλλα παθογόνα, υπογραμμίζοντας την έντονη και πολυεπίπεδη κυκλοφορία ιώσεων τη φετινή περίοδο. Η καταγραφόμενη δραστηριότητα της γριπώδους συνδρομής παραμένει υψηλότερη από τα αναμενόμενα επίπεδα, όμως η εργαστηριακή επιβεβαίωση των γνωστών παθογόνων δεν καλύπτει το σύνολο της πίεσης που δέχεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση του ΕΟΔΥ.

Παράδοση αύξηση του ιογενών λοιμώξεων στα παιδιά

Με δύο παιδιά 3 και 6 ετών να νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Παίδων και το ένα εξ αυτών -το 6χρονο κοριτσάκι- να βρίσκεται σε βαριά κατάσταση από τα συμπτώματα της γρίπης, οι επιστήμονες δηλώνουν ανήσυχοι. Όπως αποδεικνύεται από την ίδια έκθεση του ΕΟΔΥ, η οποία δεν μένει μόνο στους ιούς, καταγράφεται μια ανησυχητική επιμονή στις ηλικίες άνω των 65 ετών, αλλά και μια «ανορθόδοξη» αύξηση των επισκέψεων στα νοσοκομεία στην ομάδα 0-14 ετών.

Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι τα παιδιά λειτουργούν φέτος ως η κύρια «δεξαμενή» μεταφοράς όχι μόνο των γνωστών ιών, αλλά και αυτών των άτυπων λοιμώξεων που παρακάμπτουν τα εμβόλια.

Κυρίαρχος στα παιδιά, ωστόσο, είναι ο Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV), η θετικότητα του οποίου εμφανίζει σταθερότητα την τελευταία εβδομάδα στα δείγματα των νοσοκομείων (SARI), γεγονός που επιτείνει τη διάρκεια νοσηλείας για τα βρέφη και τους υπερήλικες, ανεξάρτητα από την πορεία του κορονοϊού.

Γρίπη: Κυριαρχία του ιού ΑΗ3Ν2 και του κλάδου Κ

Στη γρίπη ωστόσο, εξακολουθεί ακόμα να επικρατεί ο υπότυπος ΑΗ3Ν2 και ο υποκλάδος της Κ. Από τα 38 στελέχη που υποτυποποιήθηκαν, τα 28 ήταν Α(Η3) και μόνο τα 10 ήταν Α(Η1)pdm09. Δηλαδή, ο Η3Ν2 προκαλεί σχεδόν τα 3 από τα 4 κρούσματα γρίπης τύπου Α.

Επίσης, η έκθεση αναφέρει την ανίχνευση του υποκλάδου Κ του Α(Η3), για τον οποίο το ECDC προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος είναι μεν μέτριος για τον ευρύ πληθυσμό, αλλά εξαιρετικά υψηλός για τις ευπαθείς ομάδες.

Αυτό εξηγεί την «ισχυρή σύσταση» του ΕΟΔΥ για άμεση χρήση αντιιικής αγωγής και μάσκας σε κλειστούς χώρους, καθώς ο συγκεκριμένος ιός φαίνεται να «χτυπά» πιο σκληρά τους ευάλωτους οργανισμούς.