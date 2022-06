Ως η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη έχει καθιερωθεί η14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( Π.Ο.Υ.), τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο.

Η συγκεκριμένη ημέρα είναι μια ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε και τιμήσουμε τους ανώνυμους εθελοντές αιμοδότες, αλλά και για να ευαισθητοποιήσουμε τον ευρύτερο πληθυσμό, σχετικά με την αναγκαιότητα εθελοντικής προσφοράς αίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέτος το κεντρικό μήνυμα του εορτασμού, είναι «Η προσφορά αίματος είναι μια πράξη αλληλεγγύης» («Blood donation is an act of solidarity»), δημιουργήθηκε για να τονίσει τον σημαντικό ρόλο της εθελοντικής προσφοράς αίματος στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύη, αναγνωρίζοντάς την παράλληλα ως μία συνειδητή έκφραση αλληλεγγύης και συμμετοχής, αξίες ζωής απαραίτητες όχι μόνο για την επάρκεια και την ασφάλεια του αίματος, αλλά κυρίως για την καλλιέργεια και την εδραίωση μιας κοινωνίας, όπου μικρές και καθημερινές πράξεις φροντίδας για τον συνάνθρωπο, μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να μετατραπούν σε σπουδαίες πράξεις υψηλής κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς.

Έπειτα από δύο δύσκολα χρόνια, εξαιτίας της πανδημίας SARS-CoV-2, η συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις εθελοντισμού, όπως είναι αυτή της αιμοδοσίας, αναδεικνύουν και αποτυπώνουν το αίσθημα ευθύνης και ανθρωπισμού, που διακατέχει τον εθελοντή αιμοδότη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας θέλοντας να ευχαριστήσει όλους τους ανώνυμους εθελοντές αιμοδότες, που στηρίζουν διαχρονικά το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας διοργανώνει μία ιδιαίτερη αιμοδοσία με υψηλό συμβολισμό, για δεύτερη συνεχή χρονιά χρονιά, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου(και τρίτη συνολικά σε χώρο του Προεδρικού Μεγάρου), την Τρίτη 14 Ιουνίου (09.00-17.00), υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Στην αιμοδοσία θα συμμετάσχουν μέλη της Προεδρίας της Δημοκρατίας και πολίτες εθελοντές αιμοδότες σε μία πρωτοβουλία, η οποία έχει σκοπό να αναδείξει την κοινή συστράτευση και κινητοποίηση, κάτω από την ομπρέλα μιας δράσης συλλογικής και ανθρωπιστικής, υπηρετώντας τις υψηλές αξίες του εθελοντισμού.

Στην εκδήλωση θα δώσει το παρόν η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό που θα οργανώσει την αιμοδοσία.

Οι εθελοντές αιμοδότες που έχουν λάβει μέρος στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών μπορούν να αιμοδοτήσουν εφόσον αισθάνονται καλά, ενώ στην περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό παρουσιαστούν τυχόν αντιδράσεις, μπορούν να προσφέρουν αίμα 7 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων.

Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2132146716 και 2132146726 (8/6 έως 10/6 και ώρες 09.00-15.00).

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:

Να είσαι 18-65 ετών

Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία

Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες

Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στο γιατρό της αιμοδοσίας

Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει 4 μήνες

Δώσε Αίμα και χάρισε το σημαντικότερο δώρο, τη ζωή!

#αιμοδοσία #αλληλεγγύη #Μία_φορά_δεν_είναι_αρκετή

Γιάννα Σουλάκη \ iatropedia.gr