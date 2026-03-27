Παγκράτι: Μεθυσμένη οδηγός χωρίς δίπλωμα χτύπησε 3 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα – Ζημιές και σε είσοδο πολυκατοικίας

Δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης
«Τρελή» πορεία μιας 47χρονης μεθυσμένης οδηγού, το βράδυ της Πέμπτης (27.03.2026) στο Παγκράτι, η οποία αφού χτύπησε τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι, καρφώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας. Το τροχαίο έγινε επί της Ολυμπιάδος λίγα λεπτά πριν τις 23:00.

Η γυναίκα, γεωργιανής καταγωγής, κινούνταν επικίνδυνα σε δρόμους του Παγκρατίου χωρίς καν να κατέχει άδεια κυκλοφορίας. Το τροχαίο προκλήθηκε όταν προσέκρουσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας μια αλυσιδωτή καραμπόλα παρασύροντας άλλα δύο οχήματα και μια μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση, η μηχανή εκτινάχθηκε και καρφώθηκε στην είσοδο παρακείμενης πολυκατοικίας, σπάζοντας δύο τζάμια.

​Στο σημείο έφτασε άμεσα η Τροχαία, η οποία υπέβαλε την 47χρονη σε αλκοτέστ, αποδεικνύοντας πως είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και ευτυχώς κανένας τραυματισμός.

«Μας είπαν ότι μια κυρία μεθυσμένη έπεσε με φορά στο αυτοκίνητο»

​Ο ιδιοκτήτης ενός κόκκινου οχήματος που υπέστη ζημιές περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε λίγες ώρες μετά το τροχαίο.

«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο από το πρωί και πληροφορήθηκε από τη γειτονιά ότι έγινε καραμπόλα. Είδα επάνω στο παρμπρίζ ένα χαρτάκι από την Τροχαία. Μάθαμε ότι μια κυρία μεθυσμένη έπεσε με φορά πάνω στο αυτοκίνητο και πέταξε ένα μηχανάκι πάνω στην πόρτα της πολυκατοικίας. κλείσει ραντεβού με τον ασφαλιστή για τις φωτογραφίες και περιμένουμε το χαρτί από το συμβάν για να ξεκινήσει η διαδικασία».

​Την ίδια στιγμή, ένοικος της πολυκατοικίας που πετάχτηκε στο μπαλκόνι του από τον κρότο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άκουσα ένα φοβερό θόρυβο γι’ αυτό βγήκαμε έξω. Είδα ένα αυτοκίνητο διαγώνια εδώ πέρα. Είχε χτυπήσει το μπροστινό αυτοκίνητο και το πίσω. Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος με σύρσιμο ταυτόχρονα, αλλά το σύρσιμο πρέπει να ήταν από το μηχανάκι που είχε μπει εδώ μέσα, στην είσοδο της πολυκατοικίας».

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
158
110
104
46
Βροχές, χιόνια και σφοδροί άνεμοι την Τρίτη και την Τετάρτη: Το ακραίο σενάριο για μετεωρολογική βόμβα
«Βέβαια αξίζει να σημειωθεί, ότι, ακόμη και αν αυτό συμβεί, θα είναι μια καιρική εξέλιξη που ασφαλώς και έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, δεν θα είναι δηλαδή κάτι το πρωτοφανές»
βροχή στην Αθήνα 8
Καθορίστηκε με ΚΥΑ το κόστος και η υγειονομική δαπάνη που καταβάλλεται προκαταβολικά στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Για υγειονομική δαπάνη άνω των 300 ευρώ, πλέον, προκαταβάλλεται στα στελέχη που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, το σύνολο της σχετικής δαπάνης, αφαιρουμένου του ποσοστού συμμετοχής σε αυτή
Στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
