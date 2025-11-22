Παγκράτι: Πώς έγινε η τραγωδία με θύμα την 72χρονη – Οι φθορές σε άλλο όχημα πριν το φονικό τροχαίο και η φυγή

Σε συνεχόμενες παραβάσεις φαίνεται πως υπέπεσε ο 84χρονος άνδρας, λίγο πριν σκορπίσει τον θάνατο στα Παγκράτι. Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 72χρονη μητέρα ενός παιδιού ΑμεΑ, είχε προκαλέσει μικροφθορές σε άλλο όχημα στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει και αυτός φέρεται να ήταν ο λόγος της τρελής πορείας του.

Μια νεαρή γυναίκα και ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που γρατζούνησε ο 84χρονος, περιέγραψε στο newsit.gr πως ο ηλικιωμένος προσπάθησε αρχικά να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του από δρόμο στα Παγκράτι, αλλά κατέληξε να της γρατζουνίσει το όχημα. Ωστόσο, ο ηλικιωμένος αντί να σταματήσει για να καταγραφεί η ζημιά, ανέπτυξε ταχύτητα για να γλιτώσει και λίγο μετά παραβίασε την προτεραιότητα προκαλώντας το τροχαίο δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται πως η άτυχη 72χρονη περπάταγε στο σημείο με την 32χρονη κόρη της που έχει και κινητικά προβλήματα.

«Ήταν ακριβώς πίσω μου παρκαρισμένος. Ξεκίνησε να ξεπαρκάρει και με έξυσε στην αριστερή πλευρά, στην προσπάθεια του για να βγει. Από εκεί και πέρα άρχισε μια ξέφρενη πορεία που τελείωσε στην Ιλιάδος όπου και έγινε το ατύχημα» λέει συγκεκριμένα η νεαρή γυναίκα.

Σοκαρισμένη, όταν έφτασε στο σημείο, αντίκρισε τις ζημιές στο αυτοκίνητο της αλλά και την άτυχη 72χρονη που ήταν αιμόφυρτη και καταπλακωμένη από τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.

«Έπρεπε να έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα γιατί δεν σταμάτησε ενώ είχε χτυπήσει και άλλα αυτοκίνητα. Μετά χτύπησε και την πεζή που κατέληξε. Εμένα το αμάξι μου έχει κάποιες γρατζουνιές, φώναξα και την τροχαία. Αυτός πρέπει να τα έχασε όταν με χτύπησε ή να έπαθε κάτι και για αυτό έτρεχε. Στο σημείο ήρθε αστυνομία ΕΚΑΒ, ομάδα Δίας και ο δήμος», λέει χαρακτηριστικά.

Ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν ακαριαίος. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου στο οποίο διακομίστηκε, δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή της.

Οι αρχές αναζητούν κατάλληλη δομή για την 32χρονη κόρη καθώς η μητέρα της ήταν ο μοναδικός συγγενής της που ήταν εν ζωή, αφού ο πατέρας της οικογένειας είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια.

Ο ηλικιωμένος οδηγός, που διαθέτει δίπλωμα σε ισχύ, αναμένεται να συλληφθεί για το θανατηφόρο τροχαίο, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.