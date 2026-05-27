Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Τραυματίας ιδιοκτήτης καταστήματος – Καταδίωξη και συλλήψεις

Ο δράστης διέφυγε επιβιβαζόμενος σε γκρι αυτοκίνητο, στην οποία επέβαιναν ακόμη τρία άτομα που τον περίμεναν έξω από το κατάστημα
Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε την Τετάρτη (27/05/2026) στα Πατήσια, σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων επί της οδού Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος εισέβαλε στο κατάστημα στα Πατήσια και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στους δύο μηρούς.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε επιβιβαζόμενος σε γκρι αυτοκίνητο, στην οποία επέβαιναν ακόμη τρία άτομα που τον περίμεναν έξω από το κατάστημα.

Το όχημα εντοπίστηκε και ακολούθησε καταδίωξη από αστυνομικές δυνάμεις.

Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Βικέλα, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία έως τέσσερα οχήματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο εκ των επιβαινόντων, ενώ άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί.

Στο σημείο του τροχαίου εντοπίστηκε ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος προσήχθη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής του στην υπόθεση.

