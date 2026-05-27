Meteo: Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε ο υδράργυρος τους 33 βαθμούς Κελσίου

Συνεχίζεται η θερμή εισβολή στη χώρα, με τις θερμοκρασίες που καταγράφονται να παραμένουν υψηλές για την εποχή και ο καιρός να θυμίζει έντονα καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Τετάρτη 27 Μαΐου, καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, στη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα, με τον καιρό να παραπέμπει σε Ιούλιο ή και Αύγουστο.

Οι μέγιστες τιμές του υδράργυρου προσέγγισαν τοπικά τους 34°C.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 33.9οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:40 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30οC σε 133 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).