Καιρός: Το «αντίο» του καύσωνα με 43,5 βαθμούς Κελσίου – Σε ποιες περιοχές χτύπησε «κόκκινο» η θερμοκρασία

Με τον πρώτο μίνι καύσωνα του καλοκαιριού να διανύει τις τελευταίες του ώρες σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος χτύπησε «κόκκινο» ξεπερνώντας ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, και όλα αυτά, λίγο πριν αλλάξει το σκηνικό του καιρού.

Όπως έδειξαν οι μετρήσεις του Meteo.gr, με εντυπωσιακό τρόπο και θερμοκρασίες που ξεπέρασαν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου «αποχαιρετά», σταδιακά, ο καύσωνας τη χώρα, με τους μετεωρόλογους να εκτιμούν ότι ο καιρός από αύριο Πέμπτη 23.07.2026, θα αλλάξει.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), έως τις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης ο υδράργυρος χτύπησε «κόκκινο» σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το απόλυτο ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακολούθησε η Σπάρτη με 42 βαθμούς και ο Μυστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς.

Αποπνικτική η κατάσταση σε μεγάλα αστικά κέντρα

Ιδιαίτερα αποπνικτική ήταν η κατάσταση στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στο λεκανοπέδιο, η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στον Αυλώνα Αττικής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

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Στο κέντρο της Αθήνας οι θερμοκρασίες συγκρατήθηκαν στους 36 βαθμούς.

Υψηλές πτήσεις του υδραργύρου παρατηρήθηκαν και σε άλλες πόλεις, επαρχιακά και νησιωτικά κέντρα, με τη Λιβαδειά να φτάνει επίσης τους 41,1 βαθμούς, τη Χαλκίδα να καταγράφει 39,7 βαθμούς, τη Μυτιλήνη 39,6 βαθμούς και την Καλαμάτα να αγγίζει τους 38,5 βαθμούς Κελσίου.

Αλλαγή σκηνικού από αύριο

Το σκηνικό ωστόσο αλλάζει ριζικά την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με τις συνθήκες καύσωνα να υποχωρούν στα περισσότερα τμήματα της χώρας και τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά πλέον τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αύριο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αν και από τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα αναπτυχθούν νεφώσεις με την πιθανότητα τοπικών βροχών να είναι ορατή. Παράλληλα, το φαινόμενο της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης υποχωρεί σημαντικά, ενώ πολύτιμη ανάσα δροσιάς θα δώσουν οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας μάλιστα από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι άμεσα αντιληπτή και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τους βόρειους ανέμους να πνέουν στα 3-4 μποφόρ το πρωί και τον υδράργυρο να υποχωρεί αισθητά, κυμαινόμενος πλέον σε φυσιολογικά επίπεδα, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ανάλογη εικόνα δροσιάς περιμένει και τη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το βράδυ και η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 4 μποφόρ.