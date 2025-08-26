Παξοί: Ανείπωτη θλίψη για την 4χρονη Αμέλια – Ανήμερα των γενεθλίων της λένε το «τελευταίο αντίο»

Αντί για πάρτι, πόνος και οδύνη… για την μικρούλα Αμέλια, την 4χρονη που έχασε τη ζωή της στην πισίνα βίλας στους Παξούς.

Το απόγευμα της Τρίτης 26.08.2025, συγγενείς και φίλοι, λένε το τελευταίο αντίο στο 4χρονο αγγελούδι που έφυγε από τη ζωή τόσο άδοξα όταν θέλησε να παίξει σε πισίνα στους Παξούς και μάλιστα, η τραγική ειρωνία είναι ότι θα αποχαιρετήσουν την μικρούλα την ημέρα των γενεθλίων της.

«Είχε τα γενέθλια και εμείς μαζεύαμε μπαλόνια και με αρνιά και με όλα που θα κάναμε το πάρτι της μικρής, τώρα θα κάνουμε φαρμάκι», είπε η θεία της.

Η γιαγιά του παιδιού είναι συντετριμμένη καθώς όπως λέει, δεν μπορεί να συλλάβει πως από τη μια στιγμή στην άλλη ενώ έκαναν ετοιμασίες για το πάρτι της μικρής, οι ζωές τους άλλαξαν μια για πάντα.

«Δεν ξέρω πώς έφυγε, ήταν στον διάδρομο και έπαιζε με τα παιχνίδια του και σε δευτερόλεπτα έφυγε το παιδί. Μου είπε η κόρη μου ότι ‘’δευτερόλεπτα έφυγε το παιδί μαμά’’».

Ο κύριος Νίκος, ήταν ο άνθρωπος που εντόπισε πρώτος την άτυχη Αμέλια, που σήμερα θα έκλεινε τα 4 της χρόνια, στην πισίνα δεν μπορεί να ξεχάσει τα όσα είδε. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο λέει και συγκλονίζει.

«Όταν κλείνω τα μάτια μου σκέφτομαι μόνο αυτό, ακόμα την βλέπω μπροστά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αλλά και όλοι οι κάτοικοι που έψαχναν μαζί με την οικογένεια για να βρεθεί η 4χρονη και όταν τελικά εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρή παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα τις προσπάθειες να την επαναφέρουν.

«Τράβαγε τα μαλλιά του, πατέρας είναι. Η γιαγιά έκλαιγε, σπάραζε… Είχαν βγάλει το κοριτσάκι από την πισίνα, το είχαν βάλει σε μία ξαπλώστρα που ήταν εκεί στην πισίνα. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ συνέχεια οι αστυνομικοί δεν το αφήσαν».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 4χρονη, περπάτησε ολομόναχη για παραπάνω από 200 μέτρα κι έφτασε στην πισίνα μιας βίλας, η οποία ήταν άδεια εκείνη την ώρα καθώς έλειπαν οι ένοικοι της.

Η μικρούλα βούτηξε στο νερό για να παίξει και καθώς δεν βρισκόταν κανένας γύρω για να τη βοηθήσει, άφησε την τελευταία της πνοή.

«Βγήκα από το μπάνιο και κατάλαβα ότι το παιδί λείπει. Αφού ψάξαμε στον κήπο με τον άνδρα μου και τον πατέρα μου, τρέξαμε προς τη θάλασσα και ειδοποιήσαμε τις Αρχές», είπε η μητέρα της.

Για 50 λεπτά όλο το νησί, έψαχνε την μικρή Αμέλια, όμως το χειρότερο δυνατό σενάριο έβαλε τραγικο τέλος στην αναζήτηση.

Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής, η σορός επέστρεψε σήμερα Τρίτη στο νησί για να τελεστεί η κηδεία στον Λόγγο των Παξών.