Ελλάδα

Παξοί: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς της 4χρονης – Θα κηδευτεί την Τρίτη, την ημέρα των γενεθλίων της

Ελεύθερος και ο παππούς της - Στα 3 μέλη της οικογένειας επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα
Η 4χρονη Αμέλια που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς
Η 4χρονη Αμέλια που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα (25.08.2025) οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε πέφτοντας σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Για το τραγικό δυστύχημα συνελήφθησαν οι γονείς της και ο παππούς της 4χροχης, οι οποίοι πρόσεχαν το κορίτσι την ημέρα που έφυγε από το σπίτι της στους Παξούς, περπάτησε 300 μέτρα και μπήκε στη βίλα για να παίξει στην πισίνα.

Στα 3 μέλη της οικογένειας επιβλήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Η κηδεία του κοριτσιού αναμένεται να γίνει την Τρίτη το απόγευμα στον Λογγό των Παξών. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως η Αμέλια θα κηδευτεί την ημέρα τον γενεθλίων του, καθώς το μικρό αγγελούδι γεννήθηκε 26 Αυγούστου του 2021.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΕΟΦ: Πάνω από 600 συμπληρώματα διατροφής εκτός αγοράς την τελευταία δεκαετία λόγω νοθείας
Ανησυχητικά στοιχεία φέρνει στο φως ανάλυση για τις ανακλήσεις προϊόντων από τον ΕΟΦ - Τα περισσότερα σκευάσματα αφορούσαν σεξουαλική τόνωση και αδυνάτισμα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πωλούνταν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου
Φωτογραφία αρχείου
Newsit logo
Newsit logo