Παξοί: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς της 4χρονης – Θα κηδευτεί την Τρίτη, την ημέρα των γενεθλίων της

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα (25.08.2025) οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε πέφτοντας σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Για το τραγικό δυστύχημα συνελήφθησαν οι γονείς της και ο παππούς της 4χροχης, οι οποίοι πρόσεχαν το κορίτσι την ημέρα που έφυγε από το σπίτι της στους Παξούς, περπάτησε 300 μέτρα και μπήκε στη βίλα για να παίξει στην πισίνα.

Στα 3 μέλη της οικογένειας επιβλήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Η κηδεία του κοριτσιού αναμένεται να γίνει την Τρίτη το απόγευμα στον Λογγό των Παξών. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως η Αμέλια θα κηδευτεί την ημέρα τον γενεθλίων του, καθώς το μικρό αγγελούδι γεννήθηκε 26 Αυγούστου του 2021.