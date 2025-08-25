Παξοί: Στον ανακριτή οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα – Τα 2 σενάρια που εξετάζονται

Στον ανακριτή Κέρκυρας πρόκειται να οδηγηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας (25.08.2025) οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Τα ερωτήματα για τον πνιγμό της 4χρονη στους Παξούς είναι πολλά και κυρίως πως η ανήλικη έμεινε μόνη της και πώς κατάφερε να διανύσει απόσταση περίπου 200 μέτρων, φτάνοντας στη γειτονική βίλα με την πισίνα, όπου εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο νερό.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ δύο είναι τα σενάρια που εξετάζονται. Το ένα είναι η οικογένεια να κοιμόταν την ώρα που το παιδί έφυγε από το σπίτι. Το άλλο σενάριο αναφέρει ότι είναι πιθανόν να κοιμόταν μόνο ο πατέρας, ενώ η μητέρα εκτελούσε οικιακές εργασίες, με αποτέλεσμα η μικρή να ξεφύγει της προσοχής τους.

Η 4χρονη βρισκόταν στο σαλόνι και έπαιζε και κάποια στιγμή χωρίς να το αντιληφθεί κανείς βγήκε από το σπίτι. Φαίνεται να περπάτησε περίπου 200 μέτρα και έφτασε στην βίλα για να βρεθεί στη συνέχεια νεκρή μέσα στην πισίνα.

Τα ερωτήματα αφορούν την ακριβή ώρα που έφυγε από το σπίτι και πώς για περίπου 50 λεπτά, από τις 16:00, όταν η οικογένεια αντιλήφθηκε την απουσία του, μέχρι τις 16:50, όταν εντοπίστηκε, παρέμενε αγνοούμενο.

Να σημειωθεί ότι ο εισαγγελέας πριν από δύο ημέρες άσκησε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στους γονείς και στον παππού της 4χρονης.