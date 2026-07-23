Οκτώ χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι: Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μνήμης στον «δρόμο της φωτιάς»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συγκινητικές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τη φονική φωτιά της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι, η οποία άφησε πίσω της 177 νεκρούς και εγκαυματίες.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, εκεί όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, με την τέλεση τρισάγιου και το προσκλητήριο των νεκρών.

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Αυτή την ώρα, οι παρευρισκόμενοι ξεκινούν να βαδίζουν μαζί, ακολουθώντας νοερά «τον δρόμο της φωτιάς» με κατεύθυνση προς το Μάτι.

​Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, η επέτειος αυτή αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και μια κοινή ευθύνη για την προάσπιση της αλήθειας και της λογοδοσίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναμένεται να συνεχιστεί στις 20:30 με την κεντρική εκδήλωση και νέο τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.), ενώ στις 21:15 οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την οδό Ποσειδώνος έως την Αργυρά Ακτή.