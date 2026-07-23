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Χανιά: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος από την έκρηξη σε εργοστάσιο επισκευής σκαφών

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
Έκρηξη σε βιοτεχνία επισκευής σωστικών λεμβών στην περιοχή Λιβάδια στα Χανιά, με έναν σοβαρά τραυματία, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)
Έκρηξη σε βιοτεχνία επισκευής σωστικών λεμβών στην περιοχή Λιβάδια στα Χανιά / EUROKINISSI
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Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στο Νοσοκομείο Χανιών καθώς υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23.07.2026).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 70χρονος υπέστη σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη. Ο άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανιών, Γιώργο Μπέα.

Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε η έκρηξη στο εργαστήριο επισκευής σκαφών που διαθέτει και ο χώρος τυλίχθηκε από φλόγες. Άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 18:30 οπότε και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Για τη φωτιά που εκδηλώθηκε δρουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων απεγκλωβίστηκε από πολίτες τραυματίας εγκαυματίας άνδρας ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Έκρηξη σε βιοτεχνία επισκευής σωστικών λεμβών στην περιοχή Λιβάδια στα Χανιά, με έναν σοβαρά τραυματία, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)
Έκρηξη σε βιοτεχνία επισκευής σωστικών λεμβών στην περιοχή Λιβάδια στα Χανιά / EUROKINISSI
Ο ιδιοκτήτης μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χανίων
Ο ιδιοκτήτης μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χανίων / creta24

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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