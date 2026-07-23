Χανιά: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 70χρονος από την έκρηξη σε εργοστάσιο επισκευής σκαφών

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στο Νοσοκομείο Χανιών καθώς υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23.07.2026).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 70χρονος υπέστη σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη. Ο άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανιών, Γιώργο Μπέα.

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Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε η έκρηξη στο εργαστήριο επισκευής σκαφών που διαθέτει και ο χώρος τυλίχθηκε από φλόγες. Άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 18:30 οπότε και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Για τη φωτιά που εκδηλώθηκε δρουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων απεγκλωβίστηκε από πολίτες τραυματίας εγκαυματίας άνδρας ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.