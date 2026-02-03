Παλαιό Φάληρο: Σοβάδες έπεσαν για τρίτη φορά από πολυκατοικία στο πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου

Ακόμα ένα επικίνδυνο περιστατικό συνέβη χθες (2/2/2026) στο Παλαιό Φάληρο, κι όχι για πρώτη φορά, όπως ενημερώνουν κάτοικοι της περιοχής, αφού σοβάδες έπεσαν από πολυκατοικία που βρισκόταν σε πολυσύχναστο σημείο.

Συγκεκριμένα χθες λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, σοβάδες έπεσαν για τρίτη φορά από πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο, στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου, και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη πολυκατοικία βρίσκεται σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Κάτω από την πολυκατοικία μάλιστα υπάρχει και μία καφετέρια που εκείνη την ώρα ήταν ανοιχτή και υπήρχε κόσμος.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, πρόκειται για την τρίτη φορά και ευτυχώς δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός.