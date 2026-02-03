Ελλάδα

Παλαιό Φάληρο: Σοβάδες έπεσαν για τρίτη φορά από πολυκατοικία στο πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου

Κάτω από πολυκατοικία υπάρχει και καφετέρια που είχε κόσμο την στιγμή που έπεσαν οι σοβάδες
Η πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο
Η πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο
Κλαούντιο Σούμπασι

Ακόμα ένα επικίνδυνο περιστατικό συνέβη χθες (2/2/2026) στο Παλαιό Φάληρο, κι όχι για πρώτη φορά, όπως ενημερώνουν κάτοικοι της περιοχής, αφού σοβάδες έπεσαν από πολυκατοικία που βρισκόταν σε πολυσύχναστο σημείο.

Συγκεκριμένα χθες λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, σοβάδες έπεσαν για τρίτη φορά από πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο, στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου, και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η συγκεκριμένη πολυκατοικία βρίσκεται σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Κάτω από την πολυκατοικία μάλιστα υπάρχει και μία καφετέρια που εκείνη την ώρα ήταν ανοιχτή και υπήρχε κόσμος.

Η πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο
Η πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο

 

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, πρόκειται για την τρίτη φορά και ευτυχώς δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
245
131
118
107
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo