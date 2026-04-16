Παλιές ταυτότητες: Αντίστροφη μέτρηση για την κατάργησή τους – Πότε παύουν να ισχύουν

Οριστικό τέλος μπαίνει στις παλαιού τύπου ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς μετά τις 3 Αυγούστου 2026 παύουν να ισχύουν για κάθε μορφή ταυτοποίησης και συναλλαγής.

Η κατάργησή τους εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1157, φέρνοντας την Ελλάδα σε πλήρη εναρμόνιση με τα νέα πρότυπα.

Οι ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη θεωρούνται πλέον ξεπερασμένες και, από την ημερομηνία-ορόσημο του Αυγούστου 2026, δεν θα γίνονται αποδεκτές ούτε από δημόσιες υπηρεσίες ούτε από ιδιωτικούς φορείς.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που δεν θα έχουν προχωρήσει εγκαίρως στην αντικατάστασή τους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, από απλές διοικητικές πράξεις έως ταξίδια.

Η διαδικασία αντικατάστασης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2026. Η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας πραγματοποιείται στα Αστυνομικά Τμήματα, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, γεγονός που έχει ήδη αυξήσει τη ζήτηση και τον χρόνο αναμονής σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το κόστος για την έκδοση της νέας ταυτότητας παραμένει σχετικά χαμηλό, καθώς το παράβολο ανέρχεται στα 10 ευρώ, ενώ για τους πολύτεκνους μειώνεται στα 5 ευρώ.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια απαραίτητη επένδυση στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και στην αξιοπιστία των εγγράφων ταυτοποίησης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε περιπτώσεις έκδοσης διαβατηρίου, καθώς η Ελληνική Αστυνομία δεν κάνει πλέον δεκτές παλαιές ταυτότητες που έχουν συμπληρώσει 15ετία. Ο περιορισμός αυτός λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για την έγκαιρη αντικατάσταση, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή απορρίψεις αιτημάτων.

Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και ψηφιακά στοιχεία, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο πλαστογράφησης και ενισχύοντας τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά συστήματα.

Παράλληλα, διευκολύνουν τις μετακινήσεις και τις συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στο σύστημα ταυτοποίησης.

Η διαδικασία για το κλείσιμο ραντεβού πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το αστυνομικό τμήμα που τους εξυπηρετεί, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμούν, καταχωρίζοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποστέλλεται επιβεβαίωση στο email, ενώ το σύστημα επιτρέπει την υποβολή αιτήματος τόσο για έκδοση νέας ταυτότητας όσο και για αντικατάσταση λόγω φθοράς, λήξης ή απώλειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την προσέλευση στο ραντεβού δεν απαιτείται έντυπη φωτογραφία, καθώς η λήψη γίνεται επιτόπου στο αστυνομικό τμήμα. Οι πολίτες λαμβάνουν ενημερωτικά email υπενθύμισης 24 και 2 ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού, ενώ παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης έως και οκτώ ώρες πριν.

Σε περιπτώσεις περιορισμένης διαθεσιμότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν συχνό έλεγχο της πλατφόρμας, ιδιαίτερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες, όταν ανανεώνονται τα διαθέσιμα ραντεβού.

Καθώς η προθεσμία πλησιάζει, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να κινηθούν έγκαιρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός της τελευταίας στιγμής. Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάργηση των παλαιών ταυτοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει και το πέρασμα στη νέα εποχή είναι πλέον ζήτημα χρόνου.