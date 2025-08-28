Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο ο 48χρονος εμπρηστής – Όταν έχανε έβαζε και μία φωτιά

Σοκάρουν τα όσα έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση του 48χρονου εμπρηστή που έβαζε φωτιές στην Παλλήνη.

Ο εμπρηστής που είναι δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβαλε τέσσερις πυρκαγιές το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

Οπως ανέφερε η ΕΡΤ ο άνδρας ήταν εθισμένος στον τζόγο και κάθε φορά που έχανε, έβαζε φωτιά σε κάποιο σημείο στην περιοχή.

Η δράση του ήταν ίδια, έβαζε δηλαδή τις φωτιές από τις 16:00 έως τις 19:00 το απόγευμα. Στοιχεία όπως το οπτικό υλικό και τα κοινά χαρακτηριστικά των εμπρησμών αξιοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψή του.

Μπορεί οι φωτιές να μην προκάλεσαν μεγάλες ζημιές, ωστόσο το γεγονός ότι εκδηλώνονταν με τον ίδιο τρόπο έβαλε σε υποψίες τις αρχές που άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση.

Να σημειωθεί ότι 48χρονος μόνιμος υπάλληλος που μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή του Δήμου Παλλήνης και μάλιστα έκανε τους τους εμπρησμούς εν ώρα υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό όχημα.

Αυτό που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις είναι ότι ο υπάλληλος πριν βάλει τις φωτιές είχε παραλάβει και μεταφέρει ανήλικα παιδιά με ειδικές ανάγκες στις κοινωνικές δομές του Δήμου Παλλήνης με το βαν που χρησιμοποιούσε.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και χθες οδηγήθηκε ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.