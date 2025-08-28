Ελλάδα

Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο ο 48χρονος εμπρηστής – Όταν έχανε έβαζε και μία φωτιά

Μπορεί οι φωτιές να μην προκάλεσαν μεγάλες ζημιές, ωστόσο το γεγονός ότι εκδηλώνονταν με τον ίδιο τρόπο έβαλε σε υποψίες τις αρχές που άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση
Ο 48χρονος εμπρηστής την στιγμή της σύλληψής του
Ο 48χρονος εμπρηστής την στιγμή της σύλληψής του

Σοκάρουν τα όσα έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση του 48χρονου εμπρηστή που έβαζε φωτιές στην Παλλήνη.

Ο εμπρηστής που είναι δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβαλε τέσσερις πυρκαγιές το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

Οπως ανέφερε η ΕΡΤ ο άνδρας ήταν εθισμένος στον τζόγο και κάθε φορά που έχανε, έβαζε φωτιά σε κάποιο σημείο στην περιοχή.

Η δράση του ήταν ίδια, έβαζε δηλαδή τις φωτιές από τις 16:00 έως τις 19:00 το απόγευμα. Στοιχεία όπως το οπτικό υλικό και τα κοινά χαρακτηριστικά των εμπρησμών αξιοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψή του.

Μπορεί οι φωτιές να μην προκάλεσαν μεγάλες ζημιές, ωστόσο το γεγονός ότι εκδηλώνονταν με τον ίδιο τρόπο έβαλε σε υποψίες τις αρχές που άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση.

Να σημειωθεί ότι 48χρονος μόνιμος υπάλληλος που μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή του Δήμου Παλλήνης και μάλιστα έκανε τους τους εμπρησμούς εν ώρα υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό όχημα.

Αυτό που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις είναι ότι ο υπάλληλος πριν βάλει τις φωτιές είχε παραλάβει και μεταφέρει ανήλικα παιδιά με ειδικές ανάγκες στις κοινωνικές δομές του Δήμου Παλλήνης με το βαν που χρησιμοποιούσε.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και χθες οδηγήθηκε ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αθώοι οι τρεις κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τις φονικές πλημμύρες στην Μάνδρα
Η εισαγγελέας βέβαια είχε προτείνει την ενοχή του πρώην προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης και της αναπληρώτριας προϊσταμένης Τεχνικών Έργων, ενώ είχε εισηγηθεί την απαλλαγή της πρώην δημάρχου
Καταστροφές στην Μάνδρα Αττικής
Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκροί δύο 16χρονοι σε τροχαίο – Τους αναζητούσαν οι γονείς τους για ώρες
Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να απεγκλωβίσουν τα θύματα - Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να φρενάρει πριν ξηλώσει συρματόπλεγμα και καρφωθεί σε χωράφι
Αυτοκίνητο
62
Newsit logo
Newsit logo