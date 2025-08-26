Ελλάδα

Παλλήνη: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος για 4 εμπρησμούς

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές - Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης του
Σύλληψη εμπρηστή στην Παλλήνη

Στη σύλληψη ενός άνδρα για 4 εμπρησμούς προχώρησαν οι αρχές στην Παλλήνη σήμερα Τρίτη 26.08.2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σοβαρή υπόθεση εμπρησμών συγκλονίζει την Παλλήνη, καθώς ο δημοτικός υπάλληλος, φαίνεται να είναι υπαίτιος για 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ο 48χρονος υπάλληλος του δήμου, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετά από δίμηνη επιχείρηση των αρχών που πραγματοποιήθηκε έπειτα από ένταλμα της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών. Η σχετική δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης, η οποία εξέδωσε το ένταλμα.

Ο άνδρας, κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Οι πυρκαγιές για τις οποίες κατηγορείται, εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, μέσα σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από κρίσιμες δομές: το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, το ΚΔΑΠ ΑμΕΑ Παλλήνης και τη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης του, και οι 4 πυρκαγιές είχαν κοινά χαρακτηριστικά όπως το ότι:

  • Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες (15:58 – 19:17).
  • Ξεκινούσαν σε οικοπεδικούς χώρους, είτε περιφραγμένους είτε ανοιχτούς.
  • Ο δράστης χρησιμοποιούσε αναπτήρα ή εκτόξευε φλεγόμενα αντικείμενα (χαρτί, ύφασμα) πάνω σε ξηρά χόρτα.
  • Κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van, ιδιαίτερα ευδιάκριτο, γεγονός που συνέβαλε στην ταυτοποίησή του.

Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία, που και σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου, βρέθηκε αντιμέτωπη με μία ακόμη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κάντζα κοντά στην Αττική Οδό και κατευθυνόταν στον ορεινό όγκο του Υμηττού.

Όπως αποκάλυψαν κάτοικοι, είχαν παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα «ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα» εκδήλωσης πυρκαγιών, γεγονός που είχε προκαλέσει φόβο και ανασφάλεια.

«Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς, κινδυνεύουν τα παιδιά μας, τα σπίτια μας και οι ζωές μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά γείτονες των σημείων όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές.

Ο 48χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τις έρευνες της Δ.Α.Ε.Ε. να συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν ο άνδρας εμπλέκεται και σε άλλα περιστατικά.

