Ελλάδα

Πανελλήνιες 2026: Απαιτητικό το θέμα των Νέων Ελληνικών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο 200-250 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου τους σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο
Πανελλήνιες εξετάσεις
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Απαιτητικά ήταν τα θέματα των Νέων Ελληνικών στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, σήμερα (30.05.2026), Σάββατο, πρώτη ημέρα των Πανελλήνιων εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

«Τα θέματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν απαιτητικά, γιατί ζητούσαν μια ευρεία γνώση της θεωρίας, που θα έπρεπε να προσαρμοστεί στα ζητούμενα των δύο κειμένων», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Ανδρονικίδης, φιλόλογος, καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Όπως σημείωσε, τα θέματα απαιτούσαν από τους υποψήφιους αρκετό χρόνο προκειμένου να απαντηθούν επαρκώς και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στη Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο 200-250 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου τους σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αφορμή για το άρθρο, ένα διασκευασμένο κείμενο από συνέντευξη του συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο;», Ντέιβιντ Χολάντερ.

Επιπλέον, με αφορμή το ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου, «Ζωγραφίζω» (2021), οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν σε ένα ενιαίο κείμενο 100-150 λέξεων, τις σκέψεις τους για το όνειρο που θα μπορούσε να εμπνεύσει τους σημερινούς νέους, κάνοντας παράλληλα αναφορές στα σημεία του ποιήματος που τα δικαιολογούν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
63
61
59
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΟΠΕΚΕΠΕ – Επιχείρηση «Θερισμός»: Το ελληνικό FBI αποκάλυψε πέντε σπείρες με 1.151 κατηγορούμενους και λεία πάνω από 17 εκατ. ευρώ
Ένα από τα κυκλώματα κινούνταν σε πολλές περιοχής της Κρήτης, ενώ δύο κυκλώματα με «έδρα» τη Μακεδονία, είχαν απλώσει τα «πλοκάμια» τους έως την Κρήτη, την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην γαμπρό του - «Έπεσε και χτύπησε» ισχυρίζεται ο 38χρονος
Μετά την επίθεση ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή
Επίθεση στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Ανανεώθηκε πριν 11 λεπτά
6
Newsit logo
Newsit logo