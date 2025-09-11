Ελλάδα

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Οι ημερομηνίες

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026
Τετράδιο εξετάσεων
Το πρώτο εξάμηνο στις σχολές ξεκινά για πολλούς φοιτητές που έδωσαν πανελληνιες εξετάσεις φέτος, με το Υπουργείο Παιδείας να δίνει το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη νέα σχολική χρονιά.

Η ανακοίνωση έγινε σήμερα, Πέμπτη 11.09.2025, καθώς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην δημοσίευση του αναλυτικού προγράμματος των πανελληνίων εξετάσεων 2026.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των πανελλήνιων εξετάσεων, η «πρεμιέρα» θα γίνει στις 29 και 30 Μαΐου 2026 για τους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αντίστοιχα, με δεκάδες μαθητές να έχουν ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα πανελλήνιων εξετάσεων στις 29 Μαΐου 2026, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στις 30 Μαΐου στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλήνιων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (‘Αλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

