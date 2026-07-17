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Πανεπιστημίου: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ – 4 τραυματίες και κυκλοφοριακό χάος

Λόγω του τροχαίου υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο
Πανεπιστημίου: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ – 4 τραυματίες και κυκλοφοριακό χάος
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Τροχαίο ατύχημα συνέβη στην Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 17.07.2026, όταν συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ.

Από τη σύγκρουση λεωφορείου με το τρόλεϊ, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην οδό Πανεπιστημίου, και στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν τραυματιστεί ελαφριά 4 άτομα, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές κυρίως στο παρμπρίζ του τρόλεϊ.

 

Άγνωστες παραμένουν ακόμη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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