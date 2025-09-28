Πάνος Ρούτσι: Νέα συγκέντρωση συμπαράστασης στον απεργό πείνας στο Σύνταγμα – Κλειστή η Βασιλίσσης Σοφίας

Νέα κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι – πατέρα θύματος των Τεμπών – που συνεχίζει την απεργία πείνας, ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής (28.09.2025) στο Σύνταγμα, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι αναφέρει ότι «η απεργία πείνας είναι υπόθεση όλων μας», ζητά «οξυγόνο και δικαιοσύνη στους αγώνας μας» καθώς και «να γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματά του». Για 14η μέρα συνεχίζει τον αγώνα του ζητώντας δικαίωση για τον θάνατο του γιου του, Ντένις, ο οποίος ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη το 2023.

Ο Πάνος Ρούτσι, έχει κάνει αίτημα εκταφής του γιου του προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση της σορού του αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ωστόσο, ότι η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαιωάννου, ικανοποίησε την Παρασκευή (26.09.2025) τα αιτήματα εκταφής, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων.

Από την πλευρά του ο χαροκαμένος πατέρας δήλωσε ότι το αίτημά του δεν έγινε πλήρως αποδεκτό, όπως εκείνος επιθυμούσε με αποτέλεσμα να μην σταματά την απεργία πείνας, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές και οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις.

Δεκάδες άνθρωποι έσπευσαν σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος όπου βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι εδώ και 14 μέρες, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Πλάι στον Πάνο Ρούτσι, έχει βρεθεί και η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που επίσης χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών. «Δηλαδή θα ξεθάψουν τους ανθρώπους μας μόνο για DNA και δεν θα κάνουν τους ελέγχους που ήταν υποχρεωμένοι εξαρχής να κάνουν! Όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί. Γιατί τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά μας», είχε γράψει σε ανάρτησή της.

Παράλληλα, επειδή η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι βεβαρημένη μετά από τόσες μέρες απεργίας πείνας, ζητήθηκε από τον κόσμο να έχει κάποια απόσταση από το σημείο που στέκεται.

Παράλληλα, σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά του.

Μάλιστα, στη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκαν ομιλίες συγγενών και συλλόγων.

Ανάμεσα στους πολίτες που έχουν βρεθεί τις προηγούμενες μέρες στο κέντρο της Αθήνας για να συμπαρασταθούν στον Πάνο Ρούτσι, ήταν και η Νατάσσα Μποφίλου, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Στέλιος Ρόκκος.

Στο πλευρό του απεργού πείνας η Μάγδα Φύσσα αλλά και η μητέρα της 23χρονης Αγάπης που ήταν στο ίδιο μοιραίο βαγόνι με τον Ντένις.

Υπό βροχή αλλά με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιείται το συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι και στην Θεσσαλονίκη.

Συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.

Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών κατέκλυσε και την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων για να εκφράσει την αλληλεγγύη του και την συμπαράστασή του στον Πάνο Ρούτσι.