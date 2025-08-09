Πανσέληνος Αυγούστου 2025: Το φεγγάρι του «Οξύρρυγχου» έλουσε με φως όλη τη χώρα – Μαγευτικές εικόνες

Για ακόμη μία χρονιά, όλη η υφήλιος έχει στραμμένο το βλέμμα της ψηλά στον ουρανό. Ο λόγος: Η εντυπωσιακή Πανσέληνος του Αυγούστου που φέγγει πιο δυνατά απόψε (09.08.2025) καθηλώνοντας με την επιβλητικότητά της.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως «φεγγάρι του Οξύρρυγχου» κορυφώνεται τη νύχτα του Σαββάτου και πολλοί έχουν ήδη επιλέξει να απολαύσουν το θέαμά της από κάποιο ψηλό σημείο. Το σκηνικό πάνω από όλη τη χώρα μοιάζει ψεύτικο, αφού οι πόλεις «λούζονται» από το φως τηε Σελήνης που σήμερα είναι πιο λαμπερό από κάθε άλλη μέρα του έτους.

Συγκεκριμένα η αυγουστιάτικη πανσέληνος χαρακτηρίζεται και ως «υπερπανσέληνος», αφού το φεγγάρι είναι έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο, προσφέροντας το αυτό μοναδικό θέαμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο πολιτισμού έχει ανακοινώσει διάφορες εκδηλώσεις, καθώς και χώρους που θα παραμείνουν ανοιχτοί, ώστε να μπορέσει το κοινό να απολαύσει το αυγουστιάτικο ολόγιομο φεγγάρι.

Το Υπουργείο Πολιτισμού συνεχίζει για 25η χρονιά την παράδοση να ανοίγει επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να θαυμάσει το φεγγάρι με ελεύθερη είσοδο, συνοδεία θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων.

Δείτε εδώ τη λίστα από το υπουργείο πολιτισμού.

Στην Αττική, θα είναι ανοιχτοί ο αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας Πλάτωνος, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στην Πλάκα, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Γαλάτσι και ο ανοιχτός χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά, που περιλαμβάνει και το αρχαίο θέατρο της Ζέας.

Στην περιφέρεια, δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και κάστρα ανοίγουν τις πόρτες τους για το κοινό, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της Γόρτυνας στην Κρήτη, οι Δελφοί, η Δωδώνη, τα αρχαία θέατρα Φιλίππων και Ορχομενού, καθώς και τα κάστρα των Τρικάλων, της Λαμίας και της Ναυπάκτου. Συνολικά 114 χώροι σε όλη τη χώρα συμμετέχουν στη γιορτή.

Παράλληλα, από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, οι Περσείδες, η βροχή των διαττόντων αστέρων, υπόσχονται ένα ακόμα μαγευτικό ουράνιο θέαμα.

Για τους λάτρεις του σινεμά, πολλά θερινά σινεμά παρουσιάζουν αφιερώματα σε κλασικές ταινίες που συνδυάζουν την ομορφιά της πανσελήνου με την τέχνη του κινηματογράφου.

Με την ευκαιρία της Πανσελήνου, το Μουσείο Ακρόπολης παρέτεινε το ωράριο της λειτουργίας του είναι ανοιχτό ως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.

Γιατί ονομάζεται Πανσέληνος του Οξύρρυγχου

Η Πανσέληνος του Αυγούστου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» και έχει πάρει το όνομά του από το ψάρι του γλυκού νερού που ζει στις Μεγάλες Λίμνες και τη λίμνη Champlain της Αμερικής.

Ο οξύρρυγχος αλιευόταν εύκολα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του καλοκαιριού και αποτελούσε σημαντική τροφή για τους ιθαγενείς που ζούσαν στην περιοχή. Παρόλο που κάποτε ο οξύρρυγχος ήταν αρκετά άφθονος στα τέλη του καλοκαιριού, σήμερα είναι πιο σπάνιο να αλιευθεί εκεί.

Μάλιστα, τα ψάρια εμφανίζονται και προϊστορικά, καθώς έχουν εντοπιστεί πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια και πολλοί άνθρωποι τα αποκαλούν «ζωντανά απολιθώματα». Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια για να αρχίσουν να αναπαράγονται και μπορούν να αναπαραχθούν μόνο κάθε 4 χρόνια. Ωστόσο, μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.

Σήμερα, υπάρχουν περίπου 29 είδη παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του οξύρρυγχου των λιμνών που βρίσκεται στις Μεγάλες Λίμνες. Έχουν εξελιχθεί σε μέγεθος και από τεράστια ψάρια είναι πλέον όσο μεγάλα είναι και τα λαβράκια. Η λέξη «οξυρρύγχος» σημαίνει «αυτός που αναδεύει», κάτι που κάνει συγκεκριμένο ψάρι όταν ψάχνει για τροφή.

Σημειώνεται ότι ο Αύγουστος του 2025 θα είναι γεμάτος ουράνια γεγονότα, καθώς μετά την Πανσέληνος του Οξύρρυγχου, η Σελήνη θα περάσει κοντά από τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο, και αργότερα θα συμβεί μια σύνοδος μεταξύ Αφροδίτης και Δία.