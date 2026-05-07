Χανταϊός: 70χρονος ομογενής ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, δεν μένει μόνιμα στην Ελλάδα

Εβδομηντάχρονος ομογενής είναι ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», όπου έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι και οκτώ κρούσματα χανταϊού, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΟΔΥ ήρθε σε επικοινωνία με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, αφού ενημερώθηκε για τα στοιχεία του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Πρόκειται για 70χρονο ομογενή συνταξιούχο που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Στελέχη του αρμόδιου τμήματος του ΕΟΔΥ για τα σπάνια νοσήματα επικοινώνησαν μαζί του, αντλώντας πληροφορίες για το ιστορικό της υγείας του και τις πρόσφατες μετακινήσεις του, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σάββατο, ενώ πλέον έχει σημάνει συναγερμός για τους 23 επιβάτες που αποβιβάστηκαν πριν από 2 εβδομάδες, πριν ακόμα γίνει γνωστός ο θάνατος του ζευγαριού των Ολλανδών από τον επικίνδυνο ιό.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί οκτώ ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο πλοίο, εκ των οποίων τρία έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας ασθενής νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική και ένας ακόμη σε νοσοκομείο της Ελβετίας.

Οι ειδικοί εξετάζουν πλέον αν η μόλυνση προήλθε από κοινή έκθεση σε τρωκτικά ή αν υπήρξε μετάδοση μεταξύ επιβατών, καθώς το στέλεχος Andes του χανταϊού -που εντοπίστηκε στους ασθενείς- είναι το μοναδικό γνωστό στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.