Ελλάδα

Χανιά: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μηχανή στο Κολυμπάρι – 28 και 34 χρονών τα θύματα

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στις προστατευτικές μπάρες και να τραυματιστούν θανάσιμα
Μηχανή
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Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.07.2026), καθώς δυο νέοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην εθνική οδό, κοντά στο Κολυμπάρι.

Το τροχαίο έγινε στις 03:00 τα ξημερώματα στα Χανιά, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28 και 34 χρόνων εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στην μεταλλική προστατευτική μπάρα και να τραυματιστούν θανάσιμα.

Οι άτυχοι νέοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Πληροφορίες από zarpanews.gr

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