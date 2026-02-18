Παντελής Παντελίδης: 10 χρόνια μετά τον θάνατό του και το κοινό αναπολεί τη φωνή και τα τραγούδια του

Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου από την ημέρα που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο ο Παντελής Παντελίδης. Το νήμα της ζωής του πρόωρα χαμένου τραγουδιστή κόπηκε βίαια μόλις στα 32 του χρόνια.

Μία δεκαετία από την απώλεια του νεαρού τραγουδιστή στην άσφαλτο και ο Παντελής Παντελίδης, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Το μουσικό του αποτύπωμα παραμένει ζωντανό, ενώ το κοινό του συνεχίζει να στηρίζει και να αναπολεί τη φωνή και τα τραγούδια του.

Οι στίχοι του, που μιλούσαν απευθείας στην καρδιά του κόσμου, εξακολουθούν να συγκινούν και να προκαλούν ταύτιση, δημιουργώντας ένα διαρκές φαινόμενο γύρω από το όνομά του.

Ήταν οι πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Φεβρουαρίου 2016, σε ανισόπεδο κόμβο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με τη συνδετήρια οδό του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Ελληνικού και της συνοικίας του Ελληνικού.

Ένα μαύρο τζιπ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες.

Λίγη ώρα αργότερα, όλα τα ΜΜΕ μετέδιδαν τις πρώτες πληροφορίες, κάνοντας λόγο «για σοβαρό τροχαίο γνωστού τραγουδιστή».

Σύντομα αποκαλύφθηκε πως το δυστύχημα αφορούσε τον Παντελή Παντελίδη, ο οποίος ήταν μόλις 32 ετών.

Οι άνδρες της Τροχαίας τον απεγκλώβισαν από το όχημα και το άψυχο σώμα του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και οι Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου, οι οποίες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Μέσα από το YouTube και τα social media, η παρουσία του Παντελή Παντελίδη παραμένει έντονη.